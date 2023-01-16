增7例兒童重症！2青少年確診「MIS-C合併心肌炎」送加護
中央流行疫情指揮中心表示，今（16）日國內新增例15409本土個案，其中有52例中重症個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，有7例兒童重症個案，其中2例青少年病況較嚴重，都是MIS-C合併心肌炎，被收治加護病房，目前一人已經出院，一人還在救治中。
編輯中心／綜合報導
羅一鈞表示，重症個案中有5名兒童與2名青少年，而這2名青少年症狀較嚴重，一案為14歲男性，本身沒慢性病，曾接種三劑疫苗，他在11月10日曾確診新冠，1月4日出現頭痛、頭暈、喉嚨痛症狀，1月5日出現胸悶、胸痛，特別是躺下時呼吸不順，被送到急診，檢查抽血發現心臟指數偏高，診斷為MIS-C合併心肌炎及心包膜炎，1月6日收治加護病房，給予免疫球蛋白等藥物治療後，病況好轉後已在1月13日出院。
羅一鈞說，另一案為17歲男性，未接種打疫苗，他在1月1日發病，1月2日至急診，檢查有心肌炎，合併急性心衰竭，檢查有新冠N抗體陽性，懷疑是MIS-C引起心肌炎，收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇治療，呼吸窘迫有插管使用呼吸器，目前還在加護病房救治中。
據指揮中心統計，截至今日，兒童重症累積302例，其中41例死亡，重症中有200例MIS-C。（編輯：林莞茜）
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