Lulu主持鴻海尾牙！聽紅包「加碼7位數」嚇傻：太瘋狂了
藝人Lulu（黃路梓茵）苦熬10幾年成功拿下金鐘獎最佳主持，更被綜藝天王吳宗憲譽為「新生代最具潛力女主持人」，也讓她的尾牙活動接到手軟，廣受各大企業好評。昨（15）日Lulu與師傅黃子佼，受到鴻海集團邀請，擔任尾牙活動主持人，結果一聽到紅包一口氣加碼到500萬元，讓她當場瘋掉，直呼「大開眼界了！」
娛樂中心/綜合報導
Lulu昨日和黃子佼攜手主持鴻海集團的尾牙活動，同時也在IG限動上開心地分享過程，她驚訝表示，「第一次主持鴻海尾牙，加碼獎直接1包500萬X2」，直呼「我戶頭如果直接多500萬，我真的傻眼餒！太CRAZY了，今天大開眼界！」另外，黃子佼也逗趣轉發Lulu的限動說到，「腿軟500萬...」
據了解，雖然鴻海今年尾牙依舊維持線上舉辦，不過鴻海董事長劉揚偉公布，2022全年營收正式跨越6兆台幣關卡，達到6兆6219億，年增10.5%，他強調，「這些數字是鴻海的各位同事，捲起袖子在疫情中四處奔波、忍辱負重，扎扎實實累積所創造出來的成績」，雖然因為疫情關係，讓他們面臨很大的挑戰，但鴻海還是能夠持續做大、做好。此外，除了加碼的2份500萬元大紅包外，還有20份100萬元現金大獎，以及10台電動車，而且只要符合資格，員工基本上都能拿到16888元，引起外界熱議。（編輯：詹鎰睿）