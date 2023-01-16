室內口罩禁令將鬆綁？王必勝鬆口了 宣布、實施時間點曝
第3波Omicron本土疫情自去年12月起連續4週上升後，終於再現下降，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（16）日指出，目前研判已經過了高峰，至於何時口罩令能來到第二階段鬆綁，王必勝則稱將規劃春節後宣布、實施，大方向會是「正面表列室內需要戴的地方」，如醫院、長照機構等，其他地區則會由民眾自主決定是否配戴。
編輯中心／綜合報導
來到後疫情時代，全球陸續鬆綁境內防疫政策，日本也有傳出研議要將新冠肺炎降為流感等級的傳染病，並考慮取消室內佩戴口罩規定，最快今年春天就會生效，外界也關心台灣是否跟進或做調整？對此，王必勝在今日疫情記者會上表示，新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類法定傳染病或者通報定義修改，目前仍依照原訂計畫，春節之後開始積極行動。
至於第二階段口罩開放，會朝春節過後宣布、實施的方向規劃，近幾日也有積極討論，目前會大方向會是正面表列室內需要戴的地方，例如醫院、長照機構、其他部分讓民眾自主決定是否配戴，相關細節還要繼續討論。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。