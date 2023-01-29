疫情下辦案！法務部導入科技　力推視訊解送

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然而，實體解送的目的，是要讓檢察官辨明抓到的人有無錯誤，並即時訊問、保全證據，另外就是確保刑事訴訟的進行、犯罪預防、確保刑事執行。為解決實體解送所衍伸的問題，法務部研議簡單案件可用視訊解送。
法務部檢察司調部辦事檢察官黃惠欣表示，視訊解送的原則，限定簡單、非重罪的案件，且被告要自白，不能有強制處分的必要；給予當事人程序保障，視訊解送必須取得當事人同意；警方請示，檢察官有裁量核准權，若認為不適合就不准；與檢警取得高度共識，訂定視訊流程、訊問環境、筆錄製作等原則，供機關參考。
金門地檢署去年在三峽、桃園緝獲3起案件，以前實體解送需要2名警員護送人犯去買機票，可能要在松機或桃機搭機飛到金門再回來，單趟要花掉15000元機票費，幾乎是一整天，然而，使用視訊解送，30分鐘的視訊庭就結束；台東地檢署則是接獲雲林台西分局的案件，節省來回近11小時車程；花蓮地檢接獲屏東東港分局的案件，節省12小時解送車程。
調部辦事檢察官黃惠欣表示，視訊解送不僅省車程、機票錢，也減低染疫風險、創造友善司法環境、減輕檢警機關的負荷。
未來希望提升連線品質，發展檢警數位勸正傳送平台，加速卷證傳送、試辦成果滾動修正，適時推廣至全國。