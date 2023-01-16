根本蘋果福袋！德誼兔年款999元 頭獎1元加購「全家餐」
蘋果經銷商德誼數位Data Express繼去年推出虎年福袋大受好評，短時間內即搶購一空，兔年再推出一波「2023喜兔平安福袋」，每組售價999元，即可獲得價值2,500元以上商品，最大獎項包含Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Nintendo Switch OLED主機、AirPods Pro（第2代），還有機會用1元加購總價高達10萬元的Apple大全配及價值35,000元的東京雙人來回機票，簡直就是「蘋果福袋」來著！1/16起在德誼全台門市、德誼網路門市、遠傳心生活（friDay購物）同步販售，限量2000組，
記者周淑萍/綜合報導
德誼數位今(16)日限量推出的「2023喜兔平安福袋」每組皆含一張人人有獎的刮刮卡，最大獎項包含Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Nintendo Switch OLED主機、AirPods Pro（第2代）、Marshall Emberton攜帶式藍牙喇叭等高單價商品。刮刮卡還能加碼登錄序號抽好禮，頭獎可用1元加購包含5樣商品的Apple大全配：MacBook Air（Apple M2晶片）、iPad 第10代（64GB）、iPhone 14、Apple Watch Series 8、AirPods Pro（第2代），總價值高達101,090元，今年更加碼特獎推出價值35,000元的特獎－東京雙人來回機票。
德誼數位此次與MAGEASY獨家聯名所推出兔年福袋，每袋皆含有多樣精選商品，刮刮卡、超值商品、分享券、福袋春聯與紅包袋，刮刮卡可即刮即中，獎項包含Apple Watch S8（價值12,900元）1名、Apple Watch S7（價值11,900元）1名、Nintendo Switch OLED主機（價值10,480元）1名、Harman Kardon Aura Studio 3藍牙喇叭（價值9,990元）2名AirPods Pro(第2代)（價值7,490元）2名、Marshall Emberton 攜帶式藍牙喇叭（價值6,490元）5名。且每袋含多樣精選商品，價值超過2,500元。
除了新春福袋外，德誼數位也於新的一年推出多款搭購優惠，1/16~1/31，凡購買MacBook系列商品，搭購AppleCare+ 服務專案，即享價值4,990元的超值大禮包；購買iPhone或Apple Watch全系列任一商品，並搭購AirPods系列可現折500元等。