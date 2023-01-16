市民快樂好過年　林欽榮率隊工安稽查期維持零事件

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工務局也指出，鐵路地下化高雄車站工程因工期、工種、環境、勞工變動性等因素，對於勞工職業風險較其他建築高，因此與勞檢處自開工以來共計稽查約160次；至於例行性建築工地稽查，依勞檢處數據顯示，去年全市共計檢查3,458工地次較110年增加15%，而營造業重大職災人數較110年減少21%，相較109年更是減少50%，已見投入努力成效，後續市府期望仍期望透過「業者自律」、「公私協力」、「政府加強稽查」原則，共同攜手防止營造業職業災害。
同時，為讓市民過好年，工務局團隊本「春節無休」精神，服務絕不中斷，藉由緊急通報系統，可及時處理突發事件，使市民能在愉悅的氣氛下安心歡度春節。工務局強調，道路、公園及路燈的建設與維護管理業務，與市民息息相關，該局為因應春節期間，市民得持續享有高品質的各項公共設施，該局動員所屬工程人員及承包商做好工地總體檢，會在春節前完成施工中工程檢視。
工務局指出，在公園、綠地春節期間維護機制方面，該局養工處將加強督導所屬管理人員及維護廠商於年假期間清掃公園，並嚴格要求公園維護人員務必每日清掃公園，公園公廁巡查人員也會依規定每日巡查。至於道路管線挖掘工程的申請，因應1月18日春節假期開始至1月29日、2月4日至5日（元宵節前一日至元宵節當日）止，共計14天，實施禁止道路挖掘，並要求管線單位每日派專責人員配合巡查，確保道路挖掘品質，於春節期間還給市民一個安全順暢的行車環境。
工務局楊欽富局長表示，春節休假期間，市民如發現道路坑洞、人孔蓋鬆動造成聲響噪音或公園綠地環境髒亂、維護不良等情事，可於任何時間撥打24小時全年無休的「1999高雄萬事通」專線，該局一接獲通報會立即安排道路或公園綠地維護單位進行派工等相關緊急處理，迅速給予市民最快速、最便捷、最有效率的服務，歡迎市民多加利用。 高市府工務局春節不打烊。