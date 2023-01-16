阿滴買房「許願新家電」遭酸！網一面倒力挺：是廠商賺爛
知名百萬YouTuber阿滴近日宣布買新房，搬出滴妹的家，自嘲告別「靠妹人生」，而近期他的新家也裝潢完成，只缺幾個生活家電，便貼文向廠商許願合作，就有網友將該篇貼文轉載到Dcard上，表示「阿滴新家家電來源，直接發文找廠商」，貼文曝光後，不少人認為原PO在酸阿滴，紛紛出言聲援：「一個家電換你一個曝光率跟推銷，賺爛好不好！」
編輯中心/綜合報導
阿滴在新家影片中透露，剛買的新家實坪約31坪左右，最近才剛裝潢完成，他也在IG上列出新家缺的家電，包含空氣清淨機、吸塵器、掃地機器人、煮飯電鍋等，表示：「年前許願囉～新家還缺一些東西，歡迎各大廠商聯絡合作～」而該篇貼文被一名網友轉載到Dcard上，並打下：「阿滴新家家電來源，直接發文找廠商。」
貼文曝光後，網友紛紛留言力挺阿滴，「以阿滴的流量＋知名度，廠商只要提供自家的產品就能當成廣告費超划算欸，傻傻的」、「有一說一啦，他的流量，廠商置入，廠商算賺到吧⋯」、「一個願打一個願挨，廠商願意捐個幾個產品讓業績提升何來不？」、「一個家電換你一個曝光率跟推銷，賺爛好不好」、「用一台10萬的冰箱，賺到幾十幾百台的冰箱，怎麼看都是賺」、「愛看又愛酸，酸民也是蠻可悲的，廠商只要送家電就達到行銷效果，那完全是廠商賺到好嗎」、「這不是互利互惠嗎，還好吧」。
也有身為廠商的網友直言，「會酸的人也太天真可愛了吧。他這個流量直接講出來要啥，對我們廠商簡直就是太好了。不用覺得廠商寵壞網紅，而是網紅吸金能力高，送個公關品換曝光超賺，就算要額外收費只要談好也是願意啊。而且網紅會自己產出內容，並且知道自己粉絲喜歡什麼，廠商不用太花心思就有成效求之不得」。（編輯：賴禹妡）