洗腎患高血鉀致2次心跳停止　「日常飲食2提醒」救命

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血中鉀離子過高 長時間累積以致危險澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中表示，該患者是因血中鉀離子過高所致，對洗腎患者而言，血液中鉀離子隨著每餐食物的攝取，仍會逐漸累積，因此到了下次洗腎前是血鉀最高、最危險的時刻。
葉克膜戰車 火速救援搶救生命吳慧中主任說明，所謂的「葉克膜戰車」是將手術器械、醫材、縫線、管線、電燒機和葉克膜主機都裝備在一套機動的設施中，一有緊急事件，在5分鐘內就可移動到急診室火速救援，宛如一支快速反應的打擊部隊，給失去呼吸心跳的患者進行ECPR。
吳慧中主任分享，在急診室做心肺復甦術的同時，能立刻接上葉克膜救援，其最大功效是透過葉克膜的體外血液循環，暫時提供急救病人身體其他器官和腦部的正常血液，來保護器官和腦部，再全力搶救心臟。
高血鉀嚴重恐猝死 日常飲食要注意吳慧中主任提醒，正常人可由腎臟排尿來調節血中鉀離子濃度，當嚴重腎衰竭時，就可能會有高血鉀現象產生，高血鉀輕者無症狀，嚴重會心悸、暈厥、四肢無力、呼吸淺促，甚至產生致命的心律不整而猝死。
值得注意的是，含有高鉀的食物要注意控制份量，例如：瓜類、香蕉、草苺、蕃茄、奇異果，而葡萄乾等果乾以及蔬菜湯、肉湯等，洗腎患者應特別避免；除了避免高鉀食物攝取，在烹調時，蔬菜及肉類應以大量開水川燙過以減少鉀離子。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56470
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