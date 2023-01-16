千萬BMW跑車停路中間！台中警急破窗救援 車主下場慘了
台中市警方今天（16日）在台灣大道上，發現一輛水藍色BMW i8停在路中一動不動，嚴重影響後方車流，因此上前盤查，但經多次敲打車窗，駕駛仍在車內呼呼大睡，不得已之下，警方只得請消防員協助破窗，雖駕駛起床後，辯稱因前一晚打通宵麻將太累，才會在返家途中睡著，不過眼尖的警員卻在車內發現毒咖啡包，訊後已依法送辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，張姓男子（26歲）今天上午10時許，開著要價千萬的I8跑車行經台灣大道2段時，在車內睡著，由於當時該路段車流量龐大，奇怪現象立刻引來警方注意，但警員敲車窗叫了半個多小時，張男仍毫無反應，最終只能請消防員協助破窗。
張男起床後，向警方自述從事金融業，昨天與朋友熬夜打麻將太疲勞，才會在回家途中體力不支，停在路中昏睡，但警方隨即在車內發現2包毒咖啡包（重8.28公克）及K他命1罐（重7.04公克），全案訊後依違反毒品危害防條例罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。（編輯：陳苾暐）
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