開放任人拍！周杰倫不怕被質疑 加碼寵粉「唱到爽為止」
疫情解封之後，流行樂天王周杰倫重啟「嘉年華」世界巡迴演唱會，鑑於上一場新加坡場被嫌唱太少，粉絲留言灌爆IG，他在馬來西亞場從善如流，連唱了3小時寵粉，並樂觀看待負面評論，笑問歌迷「有覺得我老了嗎？有覺得我的嗓子怪怪的嗎？」獲得正面評價肯定後，幽默回應要「唱到爽為止」，最後加碼共演唱超過40首歌，讓粉絲嗨喊值回票價了！
記者江芷稜/綜合報導
周杰倫此次大馬巡演搭台期間，遇到東南亞盃足球賽，場地爭議令外界矚目，如今演唱會順利舉行，歌迷感到格外珍貴。周杰倫打趣說：「這麼難得才來到馬來西亞，一定要多唱幾首，要來到這個場地唱歌不容易。」他自剖如果尚未結婚，遇到這種事件，會覺得怎能改期，但現在長大了、有小孩了，心態變得柔軟了，願意配合大家。
在IG上擁有700多萬粉絲，他坦言會看粉絲的留言，但自己是正能量的人，若歌迷有好的建議會聽進去，遇到酸民評論則會忽略，他開玩笑問：「這個場地的音響有問題嗎？我的聲音清楚嗎？覺得我老了嗎？嗓子怪怪的嗎？沒有的話我多唱幾首。」更霸氣表示一般演唱會都不給錄影，他特別開放讓大家拍，「如果唱得不好，請艾特我一下，我會回去檢討」，獲得歌迷熱烈掌聲，以實力證明狀態保持得很好。
這場音樂盛宴還吸引了華人時尚設計師Jimmy Choo、以及馬來西亞前羽球球王李宗偉成為座上嘉賓，全場4.5萬位觀眾嗨翻武吉加里爾國家體育場，創下華語歌手在該場地開唱觀眾最多的紀錄！由於18日是周杰倫的生日，全場歌迷為他合唱生日快樂歌，讓周杰倫相當感動！大馬粉絲還包下許多戶外看板、街道上的燈箱，為偶像祝賀生日，昆凌出遊時隨手拍下照片，記錄了歌迷貼心的應援。