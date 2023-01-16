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Dcard公布2022年超夯文章　教路人用「棉棉」暖心推上第1

▲Dcard目前站上已經有超過800萬註冊會員，趕在農曆年前公布 2022 年的數據回顧。(圖／記者周淑萍攝)
▲Dcard目前站上已經有超過800萬註冊會員，趕在農曆年前公布 2022 年的數據回顧。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

熱門的社群平台Dcard，根據官方統計目前站上已經有超過800萬註冊會員，每月不重複訪客數也突破2,000萬，趕在農曆年前Dcard公布2022年的數據回顧與今年發展趨勢，包含2022年最受「卡友」（意指在 Dcard 站上的使用者）關注的文章、遊戲 / 動漫看板與節目關鍵字等。一名女卡友分享自己協助不認識的單親爸爸，教導他的女兒正確使用衛生棉，被卡友們譽為「今年最暖的文章」，也是2022年度最受關注的文章。另外，2022年最受關注的影劇及綜藝節目，堪稱今年現象級的綜藝節目《原子少年》，在節目播完之後話題持續延燒，成為2022年新竄出的焦點！

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📍2022 年最受關注的文章

回顧 2022 年最受關注的文章，內容涵括自身經驗、職業以及時事分享，藉由詳述內容與問答，除了讓大家可以找到共鳴外，也能藉著持續更新在文章內補充卡友後續的討論，讓文章具備更多不同的觀點。

我教了路人的小孩怎麼用衛生綿 ：女卡友分享自己協助不認識的單親爸爸教導他女兒使用衛生棉，被多位卡友譽為今年最暖的文章之一。

我爸陪我去買內衣 ：女卡友在母親節時分享單親爸爸陪自己去挑內衣，留言區有許多卡友也分享自己與爸爸相處的溫馨回憶。

烏克蘭士兵用自已的生命炸掉大橋 ：卡友分享戰時士兵勇敢犧牲自己的故事，因緊扣時事，讓卡友們對於議題有更多面向的討論。

我的工作是職業美人魚🧜🏻♀️：女卡友分享自己擔任水下職業美人魚表演者的工作趣事，因特別的工作身份讓眾多卡友留言詢問更多細節，也透過一問一答方式讓內容更加多元豐富。

懷孕懷到腦中風：女卡友分享自己懷孕過程遇到的狀況，引起許多有類似經驗的卡友分享相關經歷。

📍2022 年最受關注的影劇 / 綜藝節目：

從 2022 年在戲劇綜藝相關看板的關鍵字中，可以看出 Dcard 站內累積一群喜愛討論長壽台劇的年輕族群，在每集開播時都會有專屬的討論串讓大家隨著劇情即時留言，包含《一家團圓》與《黃金歲月》，每次的 Live 文都有超過百則的討論。另外堪稱今年現象級的綜藝節目《原子少年》，在節目開播完各團陸續出道，也讓討論話題延續，持續創造曝光。前5名依序為：《一家團圓》、《原子少年》、《黃金歲月》、《二十五，二十一》、《來吧！營業中》

📍2022 年討論度最高的國家

觀察自解封相關新聞釋出後，Dcard 站內與旅遊有關的內容就有非常顯著的提升，以 2022 年旅遊相關看板的關鍵字來看，日本依舊是台灣年輕人在解封後最感興趣的國家，關鍵字討論的數據甚至是韓國的三倍。前５名依序為：日本、韓國、美國、泰國、英國。

📍2022 年最受關注的遊戲看板

回顧 2022 年最受關注的遊戲看板，DOTA 類遊戲還是台灣年輕人最喜歡的遊戲模式之一，而從網頁轉戰手遊的經典遊戲《摩爾莊園》，更是 2022 年新開板的所有看板中累積訂閱數最多的，可見經典 IP 仍然非常受到年輕人歡迎。前５名依序為：傳說對決、摩爾莊園英雄聯盟原神APEX 英雄

📍2022 年最受關注的動漫看板

2022 年最受關注的動漫看板，由陸續推出電影、並於 2022 年末首度登台舉辦特展的《咒術迴戰》拔得頭籌，另外討論度一直很高、也於高雄舉辦展覽的《進擊的巨人》，以及隨著新遊戲推出與第一代主角完結等話題而持續有討論度的《寶可夢》都是今年很受歡迎的看板。前５名依序為：咒術迴戰進擊的巨人寶可夢蠟筆小新航海王

▲Dcard在11週年公佈了會員人數達到800萬，不重覆訪客高達2000萬。(圖／官方提供)
▲Dcard在11週年公佈了會員人數達到800萬，不重覆訪客高達2000萬。(圖／官方提供)

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