權利車牌改掛失竊號牌還藏毒　遭警查獲送辦

高雄一名劉姓男子日前駕車準備進入停車場時，因提前轉彎而跨越行車分向線，遭轄區鼓山分局員警攔查。發現劉男所駕車的號牌在102年即通報失竊，隨即又在車上找到兩包白色粉末，經檢驗呈現三級毒品反應，劉男子辯稱車輛與他人共用，卻無法聯絡到場，警方當場將男子上銬，訊後移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局龍華派出所警員溫仁佑、吳軍鋒於14日凌晨2點多巡經鼓山區明華路時，發現前方一部白色自小客車左轉時提前跨越分向線，立即趨前盤查。員警發現劉男所駕駛的自小客車號牌，早在10年前就被通報失竊，劉男坦承上個月駕駛這部權利車在岡山區因號牌逾檢註銷，車牌遭到警方查扣，無奈工作需要交通工具，透過朋友轉介取得目前懸掛的車牌，但不知道是失竊車牌。
龍華所副所長陳宏儒表示，員警隨後在搜索時發現駕駛座置物箱發現一小包夾鏈袋裝有白色粉末(2.4公克)，又在右前置物箱發現另一包白色粉末(95.2公克)，該兩包白色粉末經檢驗呈現三級毒品愷他命反映，本案車牌逾檢註銷依規定摯單舉發外，另將劉男依侵占遺失物及違反毒品危害防制條例送辦。
陳宏儒指出，經初步了解，劉男須經常往返鄉下與女友現住的都會區，上個月車牌遭查扣後，擔心開著未懸掛號牌的車會遭警方攔查開單，只好透過朋友取得兩面車牌來懸掛，殊不知竟是失竊車牌，連帶讓車上的毒品露餡。