赴中限制又加碼！中國駐美日韓使館：17日起須附陰性證明
中國日前因不滿美、日、韓等國，針對該國出境旅客採取防疫限制措施，接連宣布暫停簽發日韓公民赴中國的簽證。根據中國媒體報導，北京近日聯絡多國使館，再度宣布限制加碼，自明（17）起凡搭機前往中國的旅客必須持有登機前48小時新冠陰性證明，且必須進行入境健康申報、配合機上查驗以及中國海關抽查方得入境。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《澎湃新聞》、《京報網》等中媒報導，中國多個駐外使館「為確保國際旅行安全」向駐地宣布新規，也就是自1月17日起，赴中國航班的航空公司將負責查驗旅客登機前48小時內核酸檢測陰性證明，中國海關則將在旅客入境時進行抽查。
中國官方推出得《前往中國旅客疫情防控指南》則提到，旅客取得核酸檢測陰性結果後，可通過微信小程序「海關旅客指尖服務」、掌上海關App或網頁版填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》進行申報。
此前，中國外交部領事司司長吳璽在本月13日就曾預告，由於Omicron新冠變異株傳染性增強，長途旅行旅客感染風險高，因此中國外交部決定宣布外國旅客赴中皆須在登機前48小時內接受核酸檢測。
目前受通知的駐外使館包含美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、西班牙、巴西、俄羅斯等。