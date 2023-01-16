尿尿一直滴！攝護腺肥大輕忽恐「小解變大難」4招預防

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1. 什麼是攝護腺？
攝護腺也叫前列腺，位於膀胱出口的正下方，直腸的正前方，下面接著尿道。年輕男性的攝護腺大約「核桃」一般大小，但會隨著年紀逐漸增大。
2. 攝護腺肥大是什麼？
攝護腺肥大在醫學上稱為「攝護腺良性增生」，就是攝護腺體產生良性增生的變化。一般男人在青春期後攝護腺就維持一定的大小，大約在45歲前後，增生的機率會直線上升。
3. 攝護腺肥大有哪些症狀？
顧芳瑜指出，攝護腺肥大的症狀包括尿流細小無力、小便時常需等待一陣子才能解得出來、常覺得膀胱裡的尿液無法完全排空、解完2小時內又需再次小便、要用力才能解得出來，解完後還會滴滴答答、有時一尿急會有來不及上廁所的情形、晚上睡覺到天亮需起身小便數次。
4. 攝護腺該如何診斷？
醫師的診斷包括有歷史詢問、直腸指診、尿液檢查、記錄排尿、尿流速測試、殘尿測量、超音波檢查、以及膀胱尿道鏡檢查。
5. 攝護腺肥大怎麼治療？
醫師會依據病人的病例史、症狀嚴重程度以及有無嚴重併發症來考慮不同的治療方式，其中包括藥物治療、低侵襲性的侵入治療法、以及手術治療。
6. 攝護腺肥大如何預防？
要預防攝護腺肥大，建議少吃紅肉、少喝咖啡因飲料、減少乳製品攝取、和減少酒精攝取。
7. 如何看待攝護腺肥大
有些患者因排尿問題感到麻煩，刻意減少喝水避免跑廁所，或是因為怕尷尬，出現相關症狀卻置之不理，造成病情惡化、影響泌尿系統功能。
事實上若有持續就醫服藥控制，症狀與生活品質就能得到很好的改善，在日常生活中盡量補充水分、不刻意憋尿、養成定時上廁所的習慣，才讓泌尿系統的功能保持良好。
本文經 泌尿科醫師顧芳瑜 臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導
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