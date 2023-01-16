經部實施電動車充電設備安全驗證已上路　衝刺淨零

經濟部標準檢驗局金（16）日表示，為了保障民眾使用「電動車充電設備」的產品安全及計費的準確性，且確保交易公平，經濟部自去（2022）年1月公告實施「電動車充電設備」產品自願性產品驗證（VPC），並於10月公告「電動車輛供電設備檢定檢查技術規範」，而自今（2023）年1月1日起實施電能計量檢定要求，未經檢定合格的「電動車充電設備」不得供交易使用，以確保消費者權益。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部指出，「電動車充電設備」計量檢定的標準為「電動車輛供電設備檢定檢查技術規範」，重要檢定項目包含準確度試驗、重複性試驗及時間準確度等，凡共用同一封印的多槍電動車輛供電設備，經修理、調整或改造者，應全數申請重新檢定，檢定合格後，各槍應加貼檢定合格單，以資識別。
經濟部呼籲，為使廠商落實商品的安全性與標示正確性，維護消費者權益，提醒消費者選購安裝「電動車充電設備」商品時，應購買有貼附「自願性檢驗標識」的商品，充電設備的安裝應由專業技師依法規規定施作，並向台電公司申請竣工送電審查，以確保用電安全。
經濟部提醒，充電前，應先確保充電介面與電動車所使用介面相容，避免誤插或硬插造成「電動車充電設備」不正常供電或運作。
充電中，「電動車充電設備」充電電流相當高，因此應嚴禁拔取或觸碰充電槍及纜線、避免使用轉接頭，也避免乘坐在車內。充完電後，應先確保充電已確實完成，並關閉「電動車充電設備」，再行拔除充電槍頭。
經濟部提到，檢定合格印證貼附於計量模組的外殼開啟處，以防篡改設備相關功能，並加貼檢定合格單於電動車輛供應設備正面明顯處，消費者選購時或使用「電動車充電設備」時，建議確認該印證貼是否完好未毀損，確保交易公正性。