▲ Ford Tourneo Custom 福特旅行家攜手微光 134 計畫累積 130 趟長者接送服務

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根據行政院108年《地方創生國家戰略計畫》以及國家發展基金會調查顯示，全台368處鄉鎮市區，經分析人口變化率、人口規模、居民收入等因素，有多達134處的原偏鄉地區出現嚴峻的人口外流問題。年輕人力外流，讓難以自行出遠門的年長者不只被留在原偏鄉獨自生活，不便的交通更延宕了其就醫、看診的時間。在這樣的前提下，逢甲大學侯勝宗教授發起了「微光134行動 移動救偏鄉」計畫，計畫宗旨在於支持偏鄉民眾服務在地，並串聯企業提供各式後援。
New Ford Tourneo Custom福特旅行家自導入以來，其多元應用的產品面向早已深受社福機構、公益團體肯定，維持穩定市佔率。為善盡企業責任，福特六和汽車2022年就宣布將提供一台福特旅行家作為計畫第一輛專案用車，達到用移動翻轉偏鄉、以移動服務社會的計畫理念，並讓福特旅行家的價值被需要的人看見與善用。
New Ford Tourneo Custom 福特旅行家前進中部偏鄉，暖心服務很有感
自11月下旬正式投入「微光134行動 移動救偏鄉」專案計畫以來，New Ford Tourneo Custom福特旅行家至今已完成了130趟的接送服務，目前也持續在台中市和平區的偏鄉地區服務中。持續於當地服務的司機林欣怡表示，台中市和平區當地不少偏遠聚落都出現了年輕人口大量流失的現象，目前當地居民多半為年邁的長者，再加上地形因素，當地聚落對外道路多半為陡峭的山路及狹窄巷弄，在公共運輸不若都市區發達的條件下，連帶也增加了當地年長者出行就醫的困難度。平時許多長者若要至台中市區的醫院回診就醫，如果沒有微光134計畫的到府接送服務，來回市區車程就可能長達3至4小時，對於部分患有慢性疾病的長者來說，這3至4小時會是相當漫長的艱辛旅程。
時常預約微光134到府接送服務的徐鍾玉蘭阿嬤更表示，由於膝蓋有舊疾，因此即便已有看護照顧，但要定期前往市區回診仍然是一件非常辛苦的事情，遑論回家時還得登上陡峭狹窄的階梯。在福特旅行家投入微光134計畫服務後，不僅可用電話預約接送服務，司機大哥親切的服務，以及福特旅行家寬敞的空間及舒適的乘駕表現，都大幅降低出行的困難度，即便身在台中山區偏鄉，阿嬤也能感受到來自外界的溫暖照護。
New Ford Tourneo Custom 福特旅行家展現全方位身手，多元用途展優勢
歐洲商務旗艦New Ford Tourneo Custom福特旅行家憑藉優異安全以及靈活空間帶來的多元應用機能，不僅於歐洲熱銷超過半世紀，更深受台灣商務接送、長照福祉等機構業者愛戴，在台銷售亦連年成長。搭載2.0L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎的九人座Kombi及九人座尊爵版車型，動力最大輸出來到130ps／36.7kg-m，並搭配SelectShiftTM 6速手自排變速箱，展現出豐沛、飽滿的驅動動能，恰巧符合微光134計畫服務專車深入偏鄉，對應蜿蜒崎嶇山路的用車需求。
為讓偏鄉長者能有最為安全的乘車環境，New Ford Tourneo Custom福特旅行家全車系標配6具SRS安全輔助氣囊、HSA斜坡起步輔助系統、TVC扭力分配控制系統、ESP電子車身動態穩定系統、ALC主動式負載控制系統，當中九人座尊爵版更搭載Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技，帶給消費者完整的安全防護層級。除此之外，九人座尊爵版車型同步採用SYNC®3娛樂通訊整合系統（支援Apple CarPlay®與Android Auto™）的8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，讓微光134計畫的服務司機，能以更為便捷的方式使用手機導航、通話等相關功能。
福特六和汽車邀您一起成為守護偏鄉的那道微光，微光134募款計畫起跑
由侯勝宗教授發起的「微光134行動 移動救偏鄉」，旨在改善台灣134個偏遠地區的交通接送困境。計畫初期目標預計在一年內，活化三個縣市的十個偏鄉交通服務，並以此做為範本，將該服務推廣至全台各地。為此，社團法人台灣微光行動協會日前也於WaBay挖貝群募網站發起募款活動（https://wabay.tw/projects/bethelight134?locale=zh-TW），歡迎台灣消費者共同參與，與福特六和一同成為守護偏鄉的那道微光，並幫助全台134個偏鄉，獲得更完整的移動交通服務。