▲ 1 / 31 前選購 Gogoro 即補差額，App 換電踩點體驗全新上線

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開春大騎！縣市地方補助即刻到位，Gogoro 熱銷車款限時 95 折
全新 GoStation 踩點紀錄體驗，永久留存車主與愛車的專屬記憶
2023 年政府電動機車汰舊換新方案已公告，包括經濟部工業局維持 $7,000 補助、環保署最高 $4,800 補助；已宣布購置電動機車的地方縣市補助則有基隆市、台北市、新北市、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣與甫於今日公告的彰化縣。
針對其他尚未公告補助的縣市，Gogoro 超前部署宣布，凡在 1/31 前完成購車手續者，倘若後續地方政府公告之 2023 年補助金額低於前年，Gogoro 將會以 Gogoro Smart Points 為消費者補足差額，入手電動機車一樣划算！同時，Gogoro 新春購車強檔出擊！提供多款指定 Gogoro 熱銷車款享限時 95 折優惠5，還可選擇 36 期 0 利率6再送 Gogoro Smart Points 1,200 點專案，讓消費者更能輕鬆入手智慧電動機車迎好年。詳細優惠方案細節請參考官方網站：https://promotion.gogoro.com/tw/2023-pre-subsidy/。
為讓 Gogoro 車主與愛車的騎乘足跡能詳實記錄、交換電池變得更加有趣，Gogoro 推出全新 GoStation 踩點體驗，於 1/17 更新 Gogoro App 至 3.8 版本即可使用。踩點功能將自動記錄旅程中曾經交換過電池的 GoStation，過往的電池交換歷史紀錄也能完整回溯，打造車主騎乘 Gogoro 的專屬記憶。
Gogoro Rewards 點數折抵任意 Gogoro 消費
Gogoro Vacation 五星飯店免費入住，十倍中獎機率限時搶！
Gogoro 領先業界打造 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，日常消費就能自動累積 Gogoro Smart Points 點數，並已全面開放點數直接折抵購車、配件等門市消費，以及維修保養、電池資費、GoShare 騎乘費用、兌換網路商店購物金。於門市使用台新 Gogoro Rewards 聯名卡綁定於 Gogoro Wallet 完成任意消費，不僅享最高 2% 基本回饋無上限，更可額外獲得最高 4% 回饋（每月上限 300 點 Gogoro Smart Points）。更多 Gogoro Rewards 服務內容與活動詳情，請參考 Gogoro Rewards 官方網站。
此外，Gogoro 更攜手台北文華東方酒店、礁溪寒沐酒店、雲品溫泉酒店、高雄洲際酒店，自今年 4/1 起，連續 365 天每日釋出一間豪華客房，為台新 Gogoro Rewards 卡友帶來前所未有的奢華驚喜。凡持有台新 Gogoro Rewards 聯名卡即具備抽獎資格，於 2/28 前完成核卡者，每月不限消費金額，每次登記中獎機率均翻十倍；每月指定期間刷卡消費金額達 $10,000 元（含）以上，次月登記中獎機率翻十倍。台新 Gogoro Rewards 聯名卡用戶可於 3/1 起至 「Gogoro Vacation」活動頁面登記下個月希望入住的日期。每人每次最多可登記 5 個日期，每月限登記 1 次。詳細抽獎辦法，請參考 Gogoro Vacation 官方網站。