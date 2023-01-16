【車勢星聞】梁佑南號召兒女做公益，為台東偏鄉協會募得百萬元資源車

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交車鑰匙儀式上，梁佑南表示很開心自己的雙胞胎兒女方璿、方琦聽到終於為協會募得車子，兩位都很興奮，兒子方璿馬上說「記者會來餐廳辦，我提供場地！」，讓他很感動，而方琦則是期待這部車子在小朋友開學後，可以坐新車到學校。梁佑南表示此次的起源就是半年前聽到協會的工作人員說小朋友的營養午餐斷炊，還有載小孩及長者的車都20多年，安全上有很大的疑慮，要很感謝她老公開車6小時載全家人一起到台東送物資，默默陪伴他們一起做愛心。方琦表示從小看媽媽做公益，都覺得習以為常了，而且當初聽到媽媽往台東跑覺得也太遠了。第一次去的時侯，陪小孩玩的時候都很興奮，隔年也主動提出要跟媽媽再去，方琦說最重要的推手就是爸爸，因為每次從台北到台東開車就是6小時，但爸爸每次都不喊累，加上她第二次去的時侯，身份晉升成為陪讀小姐姐，陪他們完成作業。台東原住民嘎屋啦瀚文教發展協會理事長陳宜樺表示聽到梁佑南說幫協會募到一台車，興奮到2天都睡不著，覺得好像在做夢，也很感謝這5年來，她默默地為協會付出，親力親為的到協會和小朋友互動交流，甚至贈送球鞋給小孩等等的，種種的善舉都讓他們很感動也很開心。這次贊助全新上市的Luxgen URX NEO的企業主鍾文智表示他長期致力於關懷弱勢族群參與推動社會公益活動，今天有幸受到梁佑南的感召，來參加「嘎屋拉翰書屋」的新車捐贈儀式，希望藉由他的綿薄之力，能夠為台東偏鄉的孩子帶來希望，「今天非常感謝能夠有機會回饋社會，再次謝謝，未來我也將關注更多偏鄉地區的生活，幫助弱勢家庭完成心中的夢想，謝謝。」梁佑南表示2021年也有為協會的學生募球鞋，演藝圈的一姐陳美鳳也大力支持，幫大家爭取到每一位孩子都有一雙，沒想到再過去協會的時侯，發現小孩都把鞋子保存的好好，還捨不得穿，讓她很感動直說「這些小孩都很懂得感恩，很珍惜！」，會在自己的能力範圍內，繼續持續的做。