學霸分析師小時候買土雞「賺錢」　談投資？賺夠10萬再說

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丁彥鈞回想，小時候看到路上婆婆賣口香糖一條20元，大家掏錢出來買，他沒有跟著買，反而是問媽媽「其他地方一條賣7元，為什麼大家要跟婆婆買？」。另外，還是小孩的他有陣子常坐計程車，他知道0.3公里就會跳表一次5元，但為了省那5元、10元，常常還沒到目的地就提早下車。
而這個省錢的習慣，即使他現在身為至少年薪300萬的股市分析師也完全沒有改變。以買飲料為例，他常找公司工讀生一起去買，除了可以請工讀生出面幫忙以學生價買之外，自備環保杯還可以再折5元，省錢連任何小地方都不放過，他笑著說「王永慶、郭台銘都很省，如果不節儉，又如何能累積成財富呢？」
但丁彥鈞強調，自己也不是只顧著賺錢，該花的還是會花，像是買杯飲料感受幸福的小確幸，或是過年過節給長輩的紅包，他都認為應該付出。「看看台積電營收很高沒有錯，但他們也有很多成本，沒有哪個企業是只有營收獲利而沒有成本的」。他指出，小資族或許年終或尾牙獎金不多，但花費必須花在刀口上，或者投資理財也必須看準時機才能有效率。
他表示，過去台股大多頭，大家都買成長股，看股價一直飆就很開心，但今（2023）年景氣會在第二季谷底反轉，尤其第一季財報會在5月中前公告，數字一定不好看，要投資台股不用急著馬上買，可以等到第一季財報公布後，第二季景氣谷底時進場，這時可以買在相對安全的位置。
至於資金要多少，小資族才能紅包小錢變大錢？丁彥鈞務實的說，薪水比較少時就不要投資，先投資自己上課增加薪水，或是努力賺錢、兼差存錢比較重要，他強調絕不是要大家都兼差，而是講報酬率的話，當然是本金越大越好，不同階段本來就有不同做法，他建議出社會工作一兩年，如果存到10萬元時就可以開始投資理財，如果什麼都不懂的話，可以從定期定額基金開始。
丁彥鈞表示，他自己一開始投資理財買台股也是賠錢，沒有那種一路賺的事，但他說若小資族比較無法承受風險，也沒有什麼經驗，建議可以買價值股或是配息穩定的金融股，另外電信三雄或是定期定額ETF如0050都是不錯的標的，不需要太專業的知識、進入門檻也相對簡單，只要用對方法，長期下來都有機會賺錢。
丁彥鈞指出，隨著年紀越來越長、薪水越來越多，這時候就可以試著把部分定期定額的資金挪一點到報酬稍高但風險高一點的成長股，不用全部都投入，但可以試試一部分，或許一開始可能會賠，但多看多學、多閱讀新聞與財經雜誌，就能從錯誤中找經驗，有機會跟上趨勢放大荷包。