▲ Volkswagen R 車系全球銷量表現亮眼 台灣市場跳增 6 倍

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台灣福斯汽車於2022年迎來性能跑旅The T-Roc R 車型的強勢加入，成為Volkswagen R車系於台灣的第四根強悍支柱，The T-Roc R 採用的2.0升EA888 evo4四汽缸渦輪增壓汽油引擎，搭配七速DSG 雙離合器自手排變速箱，強而有力的輸出，爆發最大馬力300 ps和最大扭力40.8 kgm，極速高達每小時250公里，0-100km加速僅4.9 秒，更搭載4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統、R專屬運動化懸吊降低20 mm的DCC主動式底盤控制系統，強勁動力展現十足跑旅風範，出色的銷售表現更映證消費者的肯定。
The Golf R 和The Golf R Variant能爆發至最大馬力320ps，0-100 km/h加速僅須4.8秒的完美表現，展現性能車款的絕佳水準；擁有R專屬外觀空力套件，包含R 徽飾、R專屬運動化四出尾管以及藍色卡鉗，彰顯R性能車型獨特魅力，另外，內裝採用R專屬Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色R徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴，雙前座均有通風加熱功能，駕駛座更具備電動調整含記憶功能，帶來最佳的舒適機能。而The Golf R Variant承襲旅行車大空間特點，行李廂容積達 611 公升，後座椅傾倒後可產生1,642公升的驚人裝載容量，創造更靈活寬敞的空間，打造最佳的性能與實用平衡。
而性能休旅王者The Tiguan R自亮相以來即攫取所有熱血車主的目光，多項R專屬細節，包含R專屬藍色剎車卡鉗、R專屬雙邊四出尾管、標配21吋Estoril鋁圈以及R式樣照地燈，展現濃烈運動化氛圍；此外，再搭載專為其調校的4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統、動態齒比轉向輔助系統，同時懸吊降低10mm 的DCC 主動式底盤控制系統，「賽車」模式下，4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統中的R Performance 扭力分配系統，單邊扭力分配最高可達100%，不僅能提供最佳循跡性與高度過彎極限，更可讓320匹最大馬力得以盡情釋放。
台灣福斯汽車致力將R駕馭樂趣帶入日常，除了以不同車款滿足多元需求，更將經典賽道精神融入全台Volkswagen展示中心，陸續打造R Studio 專屬展區，賦予The Golf R 、 The Golf R Variant、The T-Roc R 以及The Tiguan R剽悍靈魂，給予獨樹一幟的展示空間，歡迎消費者預約鑑賞，深度體驗R車系的魅力。