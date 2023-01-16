以經典迎向動力新時代，Toyota於東京改裝車展展出兩款新世代動力概念車

Kia 公布國內據點網絡春節營業時間

▲ Kia 公布國內據點網絡春節營業時間
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Kia總代理台灣森那美起亞以「Movement that inspires移動  啟發人心」的品牌精神，持續積極強化售後服務，致力提供車主優質的用車體驗。迎接農曆春節連續假期，台灣森那美起亞貼心提醒每位車主，春節出遊須注意春節交通與各地道路狀況，並於假期前做好車輛各項檢查、提前安排預約回廠，讓愛車保持最佳狀態，歡樂出遊、平安回家。同時，為讓車主春節期間無論返鄉旅程或是出遊都能安心無憂，Kia春節期間將調整全台展示中心及服務中心營運時間，並提供車主免付費24小時服務專線，給予Kia車主最即時的車輛故障及車況諮詢服務，以不間斷的後勤支援做車主最堅實的後盾，體現Kia「移動  啟發人心」的品牌精神。

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即將迎來春節返鄉出遊旺季，Kia總代理台灣森那美起亞即日起至1月20日止，推出「每一步 都是關鍵」冬季健檢活動，只要預約回廠即享21項免費行車安全健檢，同步推出多項保養清潔套餐，提供電動窗膠條套餐、引擎系統除碳清潔套餐以及油精組合套餐，讓車主可依照自身需求選擇最適合的服務。活動期間回廠保養或健檢的車主，即可獲贈Kia限量紅包袋乙組，回廠定保再享Kia桌曆乙份。此外，消費金額達8,888元的車主，可獲得新春滿額禮Kia x FIFA世界盃™ 聯名潮包乙個(註1)。台灣森那美起亞誠摯邀請Kia車主於春節連假前夕，先行預約回廠進行車輛檢查及保養，確保愛車在最佳狀態。

Kia全台乘用車展示中心則將於2023年農曆新年期間調整營業時間，於除夕(1/21) 至大年初三(1/24)春節假期休假，年初四至年初五(1/25-26) 全台展示中心營業時間調整為10點至18點，並於年初六(1/27)起恢復正常營業服務。Kia全台乘用車服務廠過年期間(1/20~1/29)的營業時間，請電洽24小時乘用車免付費客服專線0800-868-995。年初九(1/30) 全台乘用車服務廠恢復正常營業。

Kia全台商用車展示中心與商用車服務廠過年期間(1/20~1/29)的營業時間，請電洽24小時商用車免付費客服專線。全台商用車展示中心、商用車服務廠於年初九(1/30)起恢復正常營業服務。春節假期如有車輛保養或緊急事故等需求，皆可電洽Kia的24小時免付費客服專線：

乘用車專線0800-868-995；商用車專線0800-038-338預約安排，或上Kia官網www.kia.com查詢。

Kia總代理台灣森那美起亞在新的一年，將持續落實「Movement that inspires移動 啟發人心」品牌精神，積極提升服務品質，提供車主嶄新的移動體驗。敬邀所有喜愛Kia的車迷朋友們親臨全台展示中心現場，一同體驗 Kia新世代車款的產品魅力。

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