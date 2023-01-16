聯電全年EPS 7.09元　看Q1充滿多重挑戰

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統計聯電2022年全年營收2787.05億元、年增30.84%，營業利益1042.92億元、年增達近1.02倍，雙創新高，毛利率45.12%、營益率37.42%。歸屬母公司稅後淨利創871.98億元創新高、年增達56.32%，每股盈餘7.09元。
聯電共同總經理王石表示，在第四季由於大部份半導體終端市場需求顯著放緩，加上整體產業的庫存持續修正，公司的晶圓出貨量比去年同期減少14.8%，整體產能利用率降至90%，但由於持續在產品組合優化上的努力，平均售價略有上升，進而減緩對營收的衝擊。
王石指出，2022全年聯電營收創新台幣2787億元新高，營業利益突破新台幣1,000億元。受到有利匯率、22/28nm產品組合的擴充、及新增產能的推動，毛利率達到45%。聯電善用過去兩年半導體業的疫情紅利，強化在特殊製程技術的差異化，提高了獲利能力，並深化與關鍵客戶的關係。
聯電指出，在22/28奈米製程的營收年增超過56%，主要來自對於28奈米OLED顯示驅動晶片及影像訊號處理器的强勁需求。2022年，聯電在車用電子領域有亮眼的成長，車用IC的業務量成長了82%，達到整體業務的9%。
而受惠於長期汽車電子化和自動化趨勢的推動，聯電預期車用電子IC將持續成為2023年及往後的重要成長驅動力。透過晶圓廠全面的車用等級製程技術和通過符合車用的嚴格品質標準，同時持續與世界級汽車領導廠商建立堅實的夥伴關係，聯電已做好服務廣大車用電子市場的準備。
王石進一步說明，2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，預計第一季將充滿多重挑戰。應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部份資本支出。長期來看仍樂觀看待，以聯電差異化的特殊製程技術領導地位、多元化產地的產能供應、及卓越的品質和營運，能讓公司掌握跨產業持續數位轉型推動的需求，成為領先客戶的首選晶圓製造夥伴。