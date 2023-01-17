拜登私藏機密文件持續延燒　恐衝擊連任規劃

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共和黨陣營質疑，拜登私藏機密文件茲事體大，且事件發生在去年期中選舉之前不到一週，白宮未對外披露這一重大事件，有欺騙選民之嫌。
但更讓外界傻眼的是，11月2日的發現並非特例。去年12月20日，拜登位於德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的私宅車庫與個人書庫內發現第2批機密文件。但白宮在1月9日媒體首度披露時，僅承認報導中的11月2日文件，並未一併對外說明私宅的第2批文件。
1月14日，拜登助手再度於他的私宅中發現另外5頁機密文件。共和黨要求白宮披露相關訊息，包括拜登私宅與華府私人辦公室的訪客紀錄後，白宮今天表示，拜登位於威明頓市的住宅是私人住宅，沒有任何訪客紀錄。
在拜登私人處所接二連三發現機密文件之後，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已於12日指派私人律師暨前政府檢察官赫爾（Robert Hur）作為獨立特別檢察官進行調查，以了解在拜登私人辦公室與住所發現機密政府文件，是否違反任何法律。
平心而論，拜登私人辦公室與住所發現機密文件的嚴重性，應遠不及前美國總統川普（Donald Trump）在卸任後將數百份機密文件帶到他位於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅。但白宮如擠牙膏般的選擇性對外說明，以及拜登閃爍其詞且刻意躲避媒體的態度，讓外界質疑案情並不單純，何況拜登還曾公開指責川普的做法是「不負責任」。
拜登的機密文件事件可謂親痛仇快。
據媒體報導，發現的機密文件中包括烏克蘭與伊朗的機密文件。拜登次子杭特（Hunter Biden）在拜登任職副總統期間出任烏克蘭石油企業高層，是否涉及不法，是2020年美國總統大選時，川普陣營一直想鎖定的焦點。
在拜登私宅發現機密文件後，共和黨人磨刀霍霍，打算對拜登政府大開殺戒，甫接下聯邦眾議院監督暨改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）主席的柯默（James Comer）就透過聲明表示會盡快展開調查。
民主黨方面儘管想淡化事件的嚴重性，但面對白宮的不透明，就算想幫忙澄清也很難使上力。民主黨籍斯塔貝諾（Debbie Stabenow）就向美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）坦言，拜登之前批評川普的言論現在看來確實「令人尷尬」，儘管她仍極力為拜登說話表示，拜登團隊正在努力糾正錯誤，與司法部與相關人員合作。
不管事件後續如何發展，拜登個人誠信已經受損。對正在認真思考尋求第2任的他而言，若無法妥善處理這個入主白宮以來的最大政治風暴，計畫中的連任之路可能十分顛簸。（編輯：高照芬）1120117