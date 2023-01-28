後疫情時代瘋旅遊！6個人生必去清單曝　去冰島敷泥面膜

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲昆士蘭的大堡礁，是世界最大的珊瑚礁群，也是聯合國教育、科學及文化組織指定的世界遺產之一。擁有非常特殊的自然景觀，若是喜歡玩水的朋友，一生一定要去大堡礁潛一次水，悠遊在珊瑚礁、巨型蛤蚌和鯨魚之中，體驗碧海藍天的水之道！
土耳其卡帕多奇亞坐熱氣球
土耳其的卡帕多奇亞（Cappadocia）地區，因為火山群爆發後所產生大量熔岩，造成有如月球表面般的獨特地景，且氣候也很適合熱氣球飛行，乘坐熱氣球升空無比夢幻，幾乎每天都有兩百多顆熱氣球起飛，不管是自己親自乘坐上天，或是單純在地下觀賞成群熱氣球起飛，都是非常值得一試的難得體驗。
冰島藍湖溫泉敷泥面膜
冰島島上有大小約800餘個全天然溫泉，而其中最有名的是位於首都雷克雅維克附近的藍湖溫泉（Blue Lagoon），交通方便且湖面寬廣宛如超大型溫泉游泳池，在那裡敷矽土泥面膜更是不可或缺的必試行程，想要體驗冰天雪地中蒸氣縈繞之美，一定要試試看。
馬爾地夫湛藍海洋
馬爾地夫是一個群島國家，由一千多個珊瑚島嶼組成，被譽為上帝遺落在印度洋的珍珠，每個島嶼都擁有碧海藍天和潔淨柔軟的沙灘，一島一飯店各有特色，無論是想體驗水上活動，或是單純想悠閒的在海岸曬太陽，都有合適的地點任君選擇，宛如遠離文明世界的湛藍海洋，棕梠樹搖曳的熱帶風情，如此人間天堂絕對值得一去。
極光之旅
極光是一種僅出現於南北極圈周圍的自然現象，如夢如幻，是傳說中的幸福之光。近年討論度居高不下，許多人都想親自體驗幸福的奧秘，且和其他景點不同，極光並不是隨時都能看見，想要追極光除了得做好功課，也必須靠一點運氣。美國阿拉斯加、挪威特羅姆瑟、芬蘭穆奧尼奧、紐西蘭斯圖爾特島、瑞典拉普蘭、冰島等地，都是觀看極光的熱門景點。
高空跳傘
從高達1萬英呎的高空一躍而下，白雲之上青天之下，盡情享受時速200公里自由墜落帶來的快感！澳洲凱恩斯、美國夏威夷、紐西蘭皇后鎮等地都是知名的跳傘聖地，膽大的一定要試試！（編輯：倪浩軒）