陸螺螄粉違法走私！王美花：掌握量數、稽查並下架通路
經濟部國際貿易局昨（16）日指出，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間若有販售陸製螺螄粉，已涉及違反進出口等法令，經濟部已通知通路下架，對此，經濟部長王美花今（17）日表示，台灣本來就沒有准許中國的粉條進出口，所以若坊間出現陸製螺螄粉販售，「要嘛走私，要嘛就是虛報」，至於量有多少？王美花則表示，「不曉得」，因為是最近才發現市面上有這個商品，強調經濟部都會一一查清。
記者鄭妤安／台北報導
針對中國製螺螄粉在台販售，已涉及違反進出口等有關法令，王美花今日出席立法院經濟、財政、內政、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，會前受訪指出，台灣本來就沒有准許中國的粉條進出口，所以若坊間出現陸製螺螄粉販售，「要嘛走私，要嘛就是虛報」，經濟部國際貿易局於昨日有跨部會進行討論，將會做相關稽查，不管是實體通路或電商平台，都會要求下架。
針對各界好奇總體的量有多少？王美花則表示，「不曉得」，因為是最近才發現市面上有這個商品，強調經濟部都會一一查清。
此外，核二、核三今年將陸續停機，引發3月供電吃緊的憂慮，她回應，台電會在事前會做好相關的調度與安排，包括水力發電也會於夜間進行調度，再度重申「沒有問題」。
至於「台版晶片法」目前進度如何？王美花則提到，會跟財政部做密切協商，相信年後再經過討論，會有相關的草案跟大家說明。