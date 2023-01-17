2024最新民調曝　賴清德34%反超侯友宜31.4%

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民進黨部分，賴清德一支獨秀獲57.7%支持，依序為陳建仁16.7%，分析是因賴清德備戰2024將近4年時間，早已擁有可觀支持者，而且在民進黨敗選之際，登記參選黨主席頗有救星架勢，反觀蘇貞昌人氣和光環盡失，應與九合一選舉敗選內閣遲未總辭並改組有關。
若以民進黨賴清德、國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲3人競爭，民調結果顯示，賴清德34%奪冠，依序為侯友宜31.4%、柯文哲22.3%。若與上月相比，侯友宜支持度銳減7.3%，認為是九合一勝選激情平息，加上侯參選態勢不明，又受限於新北市長角色；反觀賴清德準備參選總統已久，早已有可觀的支持者，登記黨主席補選也頗有綠營救星架勢，因此可以理解能超越侯友宜。
進一步分析，在年齡層方面，柯文哲在20至34歲選民中佔有絕對優勢，以不低於4成4支持度遙遙領先賴、侯2人；侯友宜在35至64歲選民中，以3成8支持度獨占鰲頭；賴清德則在65歲以上選民中一枝獨秀，擁有4成3高支持度。
在教育背景方面，賴清德在國中及以下教育程度選民中，擁有4成5的絕對優勢；侯友宜在高中、高職及專科教育程度選民中，擁有3成6相對優勢；柯文哲最受大學及以上教育程度選民青睞，擁有3成5的支持。
省籍族群方面，河洛人中賴清德以3成9居首、侯友宜3成5、柯文哲的1成9；客家人中，賴清德獲3成1支持，柯文哲2成9，侯友宜2成3；外省人中，侯友宜一枝獨秀，獲4成8支持，柯文哲3成7，賴清德僅 8.1%。
從政黨支持傾向看，民進黨支持者8成4挺賴清德，國民黨支持者7成8挺侯友宜，民眾黨支持者6成5挺柯文哲；小黨方面，時代力量支持者一分為三，4成5挺賴，3成1挺侯，2成4挺柯；台灣基進8成6挺賴，8.8%挺侯，沒有人挺柯；中性選民方面，2成6挺侯友宜，1成9挺柯文哲，1成7挺賴清德。
最後從6都16縣市角度看，賴清德目前在新北、台中、台南及高雄領先侯、柯2人；侯友宜在台北和桃園領先賴、柯；在6都以外16縣市，賴、侯平分秋色，柯文哲在全國各地皆居下風。
本次民調訪問時間為本月9日至11日共3天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方式是全國住宅電話用戶，有效樣本1085人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98%，並依照內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育水準進行加權。