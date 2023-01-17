柯文哲拍板提高私幼補助卻沒編預算？蔣萬安：會盡快落實
台北市前市長柯文哲任內，拍板將提高北市私營幼兒園學費補助，預計於今年寒假後實施。不過卻有議員發現，前任市府並未編列相關預算，等於是柯文哲賺走政治紅利，但卻要現任市長蔣萬安埋單。對此蔣萬安今（17）日受訪時，表示提高私幼補助也是他的政見之一，目前正積極與中央政府協調，會盡快來落實。
記者丁上程／台北報導
民進黨台北市議員吳沛憶表示，下個月起幼兒園即將進入第二學期，市府日前宣布提前發放來自中央預算的0至5歲育兒津貼和就學補助，而前市長柯文哲去年就宣布，私幼補助最高額度提高至2萬5880元，每月增加約2千元，預定今年第二學期執行，不過過完年後第二學期就要開始，相關預算至今尚未編列。
對此蔣萬安表示，提高私幼補助也是他當時競選的政見之一，目前正積極跟中央政府協調相關事宜，「我們會盡快來落實，也請家長與市民朋友放心。」蔣萬安說，等到確定後會跟外界做詳盡說明。
不過現場記者也追問，中央政府的態度傳出不滿北市再提高對私幼補助，可能會不利於公共化托幼的推動，因此打算扣減補助款？對此蔣萬安則表示，中央的確有相關機制，因此市府方面正在與中央積極溝通，「因為大家都是希望能夠減輕年輕朋友的負擔，能夠提高我們更好的教育環境，我想這個部分都是我們共同努力的目標。」