「2023澎湖花火節」結合迪士尼4/20開跑！熱門機票瘋搶了

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官方表示，目前還無法確認場次的角色主題，迪士尼授權圖形之無人機表演是當天活動的驚喜，不會另外公告演出圖形，歡迎旅客現場觀看，或是粉專也會現場直播。至於每場的迪士尼主題將是角色個人秀或是綜合演出，也仍在規劃中，還需要等待官方公布詳細內容。
不過國際花火節與超萌迪士尼合作，也讓大批旅客相當期待，紛紛直呼「買不到機票了，哪時候會加開班機預購啊？」、「聽說今年已經買不到機票，那請問明年的計劃現在知道嗎？」。《NOWnews今日新聞》記者實際測試，除了端午連假的機票尚未開搶，花火節的機票開賣至今，熱門出發時間像是星期四早班飛機，已經搶空到5月，建議有想去觀賞的旅客可以提前開始規劃行程。
對此燦星旅遊也透露，今年旅客相比去年同期，比較早開始搜尋澎湖花火節行程，可見迪士尼魅力無法擋，而旅行社多為切票包行程，要在年後才會開始大力宣傳，若是訂不到心儀時間機票的旅客，也可趁現在看看旅行社的早鳥優惠，例如燦星推出二人同行，第二位折價2000元。
澎湖縣政府旅遊處陳美齡處長表示，「澎湖國際海上花火節今年邁入第21年，作為全台灣最長壽的大型活動之一，花火節每年都積極開發活動亮點，也是全台第一個以煙火和無人機同時演出的活動。近年雖受疫情影響，花火節仍然為國旅開創新的熱度和話題。澎湖國際海上花火節被譽為一生必看一次的煙火表演，廣受國內外遊客讚譽，無數遊客專程為此造訪澎湖，澎湖縣政府期許未來花火節將持續發展，為民眾呈現最精彩的澎湖節慶。」