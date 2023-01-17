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「2023澎湖花火節」結合迪士尼4/20開跑！熱門機票瘋搶了

▲2023澎湖花火節與迪士尼合作，讓眾多旅客相當期待。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節粉專）
▲2023澎湖花火節與迪士尼合作，讓眾多旅客相當期待。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節粉專）

記者鍾怡婷/綜合報導

澎湖花火節每年都吸引許多民眾到當地旅遊，而2023年主辦方更驚喜宣布，2023年將結合迪士尼100周年為花火節活動主題，打造精采絕倫的視覺饗宴，煙火將結合無人機展演，讓《米奇與米妮》、《小美人魚》、《愛麗絲夢遊仙境》、《冰雪奇緣》等經典角色跟大家見面，迪士尼配上絕美煙火，也提高更多旅客到訪意願，熱門日期的機票瞬間搶空。

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▲澎湖國際花火節結合迪士尼100周年。（圖／官方提供）
▲澎湖國際花火節結合迪士尼100周年。（圖／官方提供）
2023澎湖國際海上花火節宣佈將於今年4月20至6月29日，每週一、四辦理總計21場煙火秀，結合迪士尼眾多經典角色設計，配合迪士尼100周年盛會，以花火與無人機展演帶領大家走入迪士尼的奇幻世界，今年每場無人機數量達700台，開閉幕更加碼到900台，將於夜空呈現大家熟悉的迪士尼經典畫面，也將搭配繽紛的特色造型煙火，打造無與倫比的花火大秀。

官方表示，目前還無法確認場次的角色主題，迪士尼授權圖形之無人機表演是當天活動的驚喜，不會另外公告演出圖形，歡迎旅客現場觀看，或是粉專也會現場直播。至於每場的迪士尼主題將是角色個人秀或是綜合演出，也仍在規劃中，還需要等待官方公布詳細內容。

不過國際花火節與超萌迪士尼合作，也讓大批旅客相當期待，紛紛直呼「買不到機票了，哪時候會加開班機預購啊？」、「聽說今年已經買不到機票，那請問明年的計劃現在知道嗎？」。《NOWnews今日新聞》記者實際測試，除了端午連假的機票尚未開搶，花火節的機票開賣至今，熱門出發時間像是星期四早班飛機，已經搶空到5月，建議有想去觀賞的旅客可以提前開始規劃行程。

對此燦星旅遊也透露，今年旅客相比去年同期，比較早開始搜尋澎湖花火節行程，可見迪士尼魅力無法擋，而旅行社多為切票包行程，要在年後才會開始大力宣傳，若是訂不到心儀時間機票的旅客，也可趁現在看看旅行社的早鳥優惠，例如燦星推出二人同行，第二位折價2000元。

澎湖縣政府旅遊處陳美齡處長表示，「澎湖國際海上花火節今年邁入第21年，作為全台灣最長壽的大型活動之一，花火節每年都積極開發活動亮點，也是全台第一個以煙火和無人機同時演出的活動。近年雖受疫情影響，花火節仍然為國旅開創新的熱度和話題。澎湖國際海上花火節被譽為一生必看一次的煙火表演，廣受國內外遊客讚譽，無數遊客專程為此造訪澎湖，澎湖縣政府期許未來花火節將持續發展，為民眾呈現最精彩的澎湖節慶。」

▲5月25號星期四華信飛往澎湖的航班，已經全數銷售一空。（圖／截取自華信官網）
▲5月25號星期四華信飛往澎湖的航班，已經全數銷售一空。（圖／截取自華信官網）

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