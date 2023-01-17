越南迎「貓」年　新住民家庭三代同堂紀實影片曝

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黃偉哲指出，「目前台南市新住民人數3萬5,000多人，藉由今天的影片，可以感受到新住民家庭，在台南工作、成家及學習，以同家人心情相互扶持與努力。」當天活動他也致贈「Happy New Year 兔（To）You」新春祝福小禮予參與影片演出的新住民朋友，鼓勵新住民家庭全家在台南「幸福城市」持續幸福跨步前行，並向市民朋友拜個早年，恭祝大家平安喜樂、旺兔順利。
教育局長鄭新輝表示，該局一直致力新住民教育，推動執行層面包含學校教育、家庭教育和社會教育等，不僅在國中小設置補校、成人教育研習班（新住民教育班），也在東山、大港國小設置新住民學習中心，多年來提升許多新住民朋友的語文溝通能力及發展第二專長的就職力，而深獲新住民朋友的喜愛。
影片中的新住民主角為來自越南的阮氏嬌商，是位年輕的新手媽媽，來台3年以來，在建立家庭擁有新家人（可愛的寶寶）後，更在家人的支持下至六甲國小補校學習，分享在台的各種感動。當日也邀請阮氏嬌商全家現身記者會，跟大家分享越南12生肖中沒有「兔」而是「貓」的有趣文化，及過年吃「苦瓜」先苦後甘與台灣大不同之年節習俗。
家庭教育中心主任張冰嫈表示，許多新住民為申請歸化國籍，需具備基本語言、識字能力及權利義務基本常識，因而到國小補校、新住民成教班與新住民學習中心學習。幾年下來，漸漸培養終身學習的習慣，持續參與新住民學習中心各項課程，也結交來自不同國家的姊妹朋友，在學習互動中共同分享經驗，形成緊密的人際情感連結，相互砥礪前行，形成家庭支持的正向力量。