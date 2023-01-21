今日最聚焦／彩券加碼9億 專家教你這樣做提升中獎運
即將迎接史上最長10天的春節假期，台灣彩券公司今（2023）年電腦彩券春節加碼總獎金達新台幣9億元，創下近6年新高，但要如何提高彩券中獎運呢？易經財經專家、也是易經未來學協會創會理事長陶文接受《NOWnews今日新聞》採訪也透露一些小撇步，包括今年財運正財財星在正南方，吉利發財色為紅色，吉利數字2、3、4及9，並建議可善用與家人有關的吉利數字或出生年等組合，買彩券時多加善用，大年初一也別忘去拜財神廟或家裡附近土地公來開運，提高中獎率。
記者顏真真／台北報導
每年過年彩券都會加碼，今年不僅加碼總獎金創近6年新高，其中最受歡迎的「大樂透」從1月20日起連續17天每天開獎，一路從小年夜開獎至2月5日元宵節，創下史上最長連續開獎天數紀錄，並同步加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項。同時，1月16日起「威力彩」頭獎也視實際累積金額機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」1月14日至1月29日獎金加碼16天，預估今年春節加碼總獎金高達9億元，為近6年最高，相信大家也期待試試手氣，看能否一夜致富。
不過，要如何提高彩券中獎運呢？易經財經專家陶文表示，今年癸卯年的財運，正財財星就在正南方，還有東南方跟西南方，所以今年是大利南北，不利東西，因此，今年彩券開獎中獎率應該會以台灣以南比較多，如果有到南部去旅遊記得在南部買彩券，或者你要買彩券的時候，往自己住家的南方、東南方。西南方的位置去買彩券。
此外，他也提到，今年買彩券的吉利顏色就是紅色，紅色就是最好發財的顏色，所以記得要用紅色，最好穿紅戴綠去買彩券，如果想提高中獎率，他覺得可以用家裡人的吉利數字或出生年等去組合數字，當然，今年關鍵吉利數字是在3跟9，還有4跟2，也可以用這方式去組合。
不過，陶文也提醒，如果真的要開運，記得一件事，大年初一一定要去拜一下財神廟，或是到家裡附近土地公廟拜拜，提升運氣，因為這一年當中要心誠則靈就要有行動，癸卯年是文昌，文昌就代表行動，有行動才會有收穫，而買彩券最好策略可以穿紅色衣，穿金戴銀這樣是最好。