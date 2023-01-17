小吃部深夜開毒趴狂歡　警竟查獲37名越南籍移工

高雄林園分局大寮分駐所執行清源專案，發現轄內一間小吃部，經常在深夜發出重低音，員警側面查訪該處環境狀況，過濾出入人車，掌握小吃部有提供場所供客人施用毒品轟趴情形，警方一舉查獲37人，全都是越南籍移工，現場並查獲毒咖啡包、愷他命等毒品。
記者鄭婷襄／高雄報導
轄內疑似有小吃店開毒趴，林園分局立即成立專案小組，積極佈線及蒐證後，向高雄地方法院聲請搜索票，1月14日深夜，該處又傳來重低音，警方見時機成熟，立即集結警力，會同移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，一同前往執行搜索，將這群正沉醉重低音毒趴的越南移工一網打盡。
經警方調查，現場五間包廂，在內顧客27男10女共37名，週末相約小吃部開毒趴，均為為越南籍移工，經高雄市專勤隊協助查證身份，9名為逃逸移工，現場起獲毒品卡西酮咖啡包7包（33公克）、愷他命1包（0.34公克） 、K煙2支、K盤，全案訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。
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