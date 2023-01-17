中和社區宅變毒工廠！男深夜開趴擾鄰 新北警攻堅逮人
近日，新北市刑大接獲情資，指中和某社區住戶疑有吸毒、販毒情形，警方獲報後展開偵查，掌握販毒事證後，報請新北地檢指揮，並向地院聲請搜索票獲准，循線將27歲的楊姓犯嫌逮捕到案，現場查扣毒品咖啡包1,050包等證物，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。
編輯中心/綜合報導
據警方調查，楊嫌於社區住家分裝梅片、毒品咖啡包，也經常在深夜時找朋友到家開趴，夜裡喧鬧、車輛進出頻繁，引起鄰居注意，之後向警方檢舉。經新北市刑大與中和分局持票執行搜索，查獲楊嫌並查扣第三級毒品苯二氮(毛重228公克)、第二、三級毒品混和型咖啡包1,050包(毛重1,575公克)、現金40萬元等證物，警詢後將楊嫌移送新北地檢偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源。
對此，警方也籲大眾，如發現社區住戶出入複雜、門窗故意遮蔽、飄散不明臭味或深夜聚眾、妨害秩序安寧等情況，請撥打110、或市民專線1999，通報警方或市府相關單位，共同發掘潛藏於社區住宅或辦公大樓內的犯罪，守護社區家園治安。
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