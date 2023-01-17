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61年來首次負增長！中國2022年人口少85萬

▲2022年是中國61年來，首次記錄到人口負增長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年是中國61年來，首次記錄到人口負增長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國過去常被視為人口紅利大國，龐大的人口基數為全球製造業提供充足又低成本的勞力。然而，近幾年這現象已經有所轉變，根據統計，2022年末中國全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）為14億1175萬人，比上年末減少85萬人。

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綜合中媒報導，2022年，中國全年出生人口為956萬，出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，死亡率為7.37‰，等於人口自然增長率為-0.60‰。若從性別構成來看，男性人口7億2206萬人，女性人口6億8969萬人。

而從年齡構造觀察，16-59歲的勞動年齡人口8億7556萬人，佔中國全國人口的比重62.0%；60歲及以上人口2億8004萬人，佔全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口2億978萬人，佔全國人口的14.9%。

城鄉差距亦是相當顯著，城鎮常住人口9億2071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口4億9104萬人，減少731萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為65.22%，比上年末提高05%。

報導指出，這是61年來，中國首次記錄到人口負增長，而出生人口更是自1950年來首次跌破千萬，出生率連續3年跌破1%。《中國統計年鑑2022》曾披露，中國有13地人口自然增長率為負，分別是天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川。不過才幾年前（2019年），還只有東北3省人口是負增長。

然而，低生育率、人口低增長或負增長、人口高齡化等問題，並非中國獨有的現象，而是許多已開發國家在21世紀共同面對的挑戰，理由則包含高房價、通貨膨脹、價值觀轉變等多重因素。不過在中國，有部分則是受到長年實施一胎化政策影響，加上持續的新冠疫情重創經濟，也進一步損害了中國的人口前景。

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