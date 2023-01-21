買彩券撇步／去年開出28注億元頭獎 中獎人都是這麼投注

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頭獎保證1億元的大樂透全年合計開出22次頭獎，其中有21次皆為1注獨得億元以上頭獎，僅有1次是由2注均分1億元，每注各得5千萬元獎金；往年屢次締造高額頭獎紀錄的威力彩，在去年雖未持續創新頭獎紀錄，但全年共開出7注頭獎，也打破了該遊戲第4屆以來單一年度的頭獎中獎注數紀錄；無論選號全部對中獎號或全部沒對中都得頭獎的雙贏彩遊戲，全年計開出5注。
至於最受大眾關注的億元頭獎來說，公益彩券第4屆發行至今9年期間累計已開出217注，平均每年產生24位億萬富翁。去年億元頭獎中獎注數達28注（包含大樂透21注和威力彩7注），也是公益彩券第4屆單一年度億元頭獎中獎注數之最高紀錄，與103年並列第一，這28位幸運兒總計抱走超過76億元的獎金。
從開出地點來看，去年度的28注億元頭獎分別落在12個縣市，其中以高雄市開出8注（3注威力彩及5注大樂透）最多，占總注數的約29%，為去年（特別是下半年）財運最旺的縣市；第二名為新北市，共開出4注，其次為台北市與彰化縣各開出3注並列第三。如以第4屆來看，則仍由台中市的累計39注繼續蟬聯冠軍寶座。
不過，大家最好奇的應該是這28注億元以上頭獎得主的投注方法，台灣彩券公司也公開他們的中獎彩券買法，對中億元頭獎的彩券平均單張投注金額約為243元，也有5張彩券僅投注1注大樂透或威力彩就中了頭獎。
選號方式以電腦選號（包含一部分號碼為電選、一部分號碼為自選的｢部分快選｣）為大宗，共22注，占總注數的79%，但也有3張大樂透的中獎彩券是以包牌方式投注，該3張彩券除了對中億元頭獎，也同時對中多注其他獎項。
以去年2月1日和3月29日開出的大樂透頭獎來說，中獎人都是花了350元，一次包7個號碼，等於是一次投注7注，對獎結果有對中當期6個獎號，特別號則未對中，故同時贏得1注頭獎和6注叁獎。
另外，4月1日開出的大樂透頭獎則是以1400元的投注金額一次包下8個號碼，相當於一次投注28注，8個選號中有6個對中當期獎號，但沒有對中特別號，開獎結果除對中1注頭獎外，也一舉囊括12注叁獎和15注伍獎。