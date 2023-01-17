藍營2024不初選？侯友宜：團結在一起、讓台灣更好
新北市長侯友宜今（17）日出席交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍興建工程完工典禮，媒體仍然聚焦在2024國民黨內初選機制及最新民調副總統賴清德微幅領先，對此侯友宜還是維持一貫的表情與回答，表示現在是新北市市長，扮演好自己的工作，大家團結在一起，好好打拚讓中華民國、台灣更好。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者問到對於傳出2024國民黨內可能沒有初選的機制，有無跟國民黨主席朱立倫討論？侯友宜則是表示，每一個人在自己的角色扮演好自己的工作，盡心盡力不分你我，大家團結在一起，最重要的是要為國為民做出好的成績，讓國家能夠進步，讓人民在這一塊土地能夠安全跟繁榮；所以不分族群、不分任何黨派，好好打拚讓中華民國、台灣會更好。
另外最新總統民調指出，賴清德微幅領先侯友宜2.6個百分點，對此侯友宜則是重申「我現在是新北市的市長」！最主要有2030的願景工程要不斷努力把它實現，像今天中央跟地方一起合作的新北氣象局的園區能夠正式開幕，能夠做好事先預防觀測氣候的準備，讓民眾能夠減少災害所帶來的損失，這才是大家該做的事情，所以非常謝謝氣象局、營建署跟新北市並肩作戰，守護國人的安全。