買彩券撇步／什麼人易中大獎？億元頭獎主6大特徵大公開
過年買彩券拚頭獎，大家最關心的除了該買怎麼買易中獎？還有就是什麼樣的人容易中大獎呢？台灣彩券公司統計，去（2022）年公益彩券共開出411注逾500萬元的高額獎項，其中398名中獎人已完成獎金兌領，台灣彩券公司也根據高額中獎人領獎時所填寫的匿名問卷，依億元、千萬元、5百萬元等獎金級距，進行交叉分析，整理出億元中獎人的大致輪廓，其中億元中獎人以血型O型、雙魚座、屬蛇及猴最多，面貌傾向圓形臉、額頭高、長眉、濃眉、小眼睛、雙眼皮、小耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴加薄唇。
記者顏真真／台北報導
根據台灣彩券公司交叉分析發現，在去年已完成兌獎的億元頭獎幸運兒當中，有77%為男性，23%為女性，億元中獎人男性比例高於千萬元、500萬元以上的高額中獎人。
若從年齡分布來看，億元中獎人主要分布在40歲至49歲，占比為31%，其次為50~59歲，占比19%；千萬元獎級的中獎人同樣為40歲至49歲最多，其次為50歲至59歲；500萬元獎級的中獎人則有過半集中在60歲至69歲及50歲至59歲這兩個年齡層，占比分別為28%及26%。
另外，有40%的億元中獎人血型為O型，另有28%為A型；千萬元級距的高額中獎人血型同樣是以O型及A型最多；而500萬元級距的中獎人血型則以O型及B型最多。
至於去年億元中獎人中以生肖屬蛇、屬猴者最多，各15%；千萬元及500萬元獎級的中獎人則皆以屬龍者最多。若就星座來看，座以雙魚座最多（19%），千萬元獎級的中獎人則以處女座最多（19%），500萬元獎級則以牡羊座及獅子座最多，各10%。
對於大家最好奇的億元中獎人面貌特徵，台灣彩券公司交叉分析，億元得主的眉毛傾向為長眉和濃眉，其他獎項得主則以一字眉、淡眉為主；眼皮方面，億元中獎人以雙眼皮為主，其他獎級的中獎人則以單眼皮為多數；耳朵方面，億元中獎人以小耳為主要特徵，其他獎級則以招風耳為主。此外，去年的高額中獎人不論獎金級距，其面貌特徵有以下共通點額頭高、蒜頭鼻、小眼睛、小嘴及薄唇。