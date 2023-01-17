蔡英文聲望大跌僅39%　創2020以來新低

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基金會董事長游盈隆指出，與上個月相比，總統聲望略升1.7%，但不贊同也上升2.9%，使得不贊同國家領導方式的人比贊同者多9%，現在稍擴大到10.1%，認為這是九合一大選後挫敗的後續效應，重要政策與人事安排的處理不得民心，如內閣遲遲未總辭與國安局長去留，讓總統個人聲望仍在低檔徘徊。
游盈隆表示，從長期趨勢看，九合一大選後，蔡英文聲望大跌，更創下2020年以來的新低記錄，更直追2019年1月的低迷時期，從各種跡象看，蔡英文第3次執政困境已經降臨。而所謂「執政困境」是指總統職務表現的不贊同率高於贊同率，兩者差距越大，執政困境越嚴重。
游盈隆說明，自2016年5月以來，蔡英文經歷過2次執政困境。第一次執政困境長達9個月，從2016年11月到2017年8月；第2次執政困境長達18個月，從2017年11月到2019年5月。 第3次執政困境從2022年12月開始，究竟會延續多久尚難斷言，但從各種跡象看，可能會持續好一陣子，可能會對民進黨2024選情產生極為不利的衝擊。
游盈隆分析，從爭取民心或民意支持的角度看，總統眼前至少有三大難題和挑戰必須克服，首先是蘇內閣總辭後的內閣改組問題。當前社會主流民意期盼內閣全面或大幅改組，但依總統長期的政治風格與習性，很可能只願進行小幅或微幅改組，造成和社會主流民意必然的對撞。
第二是解決國內經濟問題。當過半數人民開始不滿意總統拼經濟的表現時，根據以往經驗顯示，這通常意味著人民的不滿會持續好一陣子，至少半年以上；當 2023年全球經濟景氣看壞，各國包括台灣紛紛調降經濟成長率時，總統及其執政團隊如何振興經濟，短期內有效改善人民經濟生活，是巨大的挑戰。
最後則是改善兩岸關係問題。當大多數人民開始質疑總統的兩岸路線與政策時，這是直接挑戰蔡英文的領導權威，通常有其社會與經濟的根源；事實上人們對總統經濟與兩岸表現的不滿，經常是一起發生、同時出現且相互增強的， 蔡英文須如何形成社會共識、迅速面對並有效解決已是當務之急。