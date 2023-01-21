買彩券撇步／頭獎製造機！今彩539年開384注　這麼買易中

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第二則是今彩539頭獎中獎彩券的包牌比例為13.9%，低於大樂透的17.4%，威力彩及雙贏彩111年所開出的頭獎中獎彩券則皆未包牌。
第三發現是今彩539頭獎中獎彩券採用多期投注的比例最高，達到13.4%，高於大樂透的8.7%，威力彩及雙贏彩的頭獎中獎彩券則都只投注1期。
第四，今彩539的頭獎中獎彩券平均單張購買金額為373元，為所有遊戲中最高的，其次為大樂透，平均每張投注254元，威力彩及雙贏彩的平均值則皆為每張200元。
第五則是今彩539的獨特買法，即同樣的號碼買3注。111年開出的今彩539頭獎中，有3張中獎彩券是1次對中3注頭獎，其中2張中獎金額即高達2400萬元，另有1張因為當期今彩539開出5注頭獎，該張彩券3注頭獎分得1440萬元。回顧整個第4屆，一張彩券同時對中3注頭獎的，共有19次。
台灣彩券表示，今彩539的頭獎單注獎金為每注800萬元，但每期設有頭獎總獎金上限2400萬元，如果某一期的頭獎注數超過3注，即改由當期所有頭獎注數均分2400萬元，因此有些民眾購買今彩539彩券時，會以同樣號碼投注3注，如果幸運對中頭獎，有機會將2400萬元全部帶回家，如果當期頭獎中獎注數超過3注時，也有機會分到更多的獎金。
由於今彩539的頭獎中獎人採用多期投注的比例最高、包牌的比例也較多，因此其頭獎彩券的平均單張購買金額達373元，為所有樂透型遊戲中最高的，但該遊戲111年所開出的371張（包含3張中3注頭獎、5張中2注頭獎）頭獎彩券當中，也有106張是只花了50元、購買1注就中頭獎，占比28.6%。因此，民眾購買彩券時，可以依自身財務狀況，量力而為，只要有買就有機會中獎，切莫過度投注，影響正常生活。