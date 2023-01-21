快訊／財神爺到！大樂透2億頭獎「獎落桃園」　一注獨得

買彩券撇步／頭獎製造機！今彩539年開384注　這麼買易中

▲台灣彩彩券公司統計，今彩539每年平均開出384注頭獎，堪稱頭獎製造機，分析111年今彩539頭獎中獎彩券買法，更有5大發現。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣彩彩券公司統計，今彩539每年平均開出384注頭獎，堪稱頭獎製造機，分析111年今彩539頭獎中獎彩券買法，更有5大發現。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

電腦型彩券除了大樂透和威力彩有機會開出高額頭獎外，今彩539及雙贏彩周一至周六每天都有開獎，提供更多的頭獎中獎機會，特別是今彩539，只要對中5個獎號，就中頭獎800萬元，頭獎中獎率約為57萬分之1，遠高於威力彩的2209萬分之1和大樂透的1398萬分之1，因此，培養了一群忠實彩迷，第4屆累計已開出3457注頭獎，平均每年開出384注，1年送出的頭獎獎金平均高達27.9億元。

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▲公益彩券第4屆歷年今彩539開出頭獎注數統計。（圖／台灣彩券公司提供）
▲公益彩券第4屆歷年今彩539開出頭獎注數統計。（圖／台灣彩券公司提供）
台灣彩券公司從投注系統紀錄中，進一步分析111年今彩539頭獎中獎彩券的買法，並與其他遊戲的頭獎中獎彩券進行比較，結果有5大發現。第一、今彩539的頭獎中獎人自行選號的比例超過5成，遠高於其他遊戲。

▲今彩539的頭獎中獎人自行選號的比例超過5成，遠高於其他遊戲。（圖／台灣彩券公司提供）
▲今彩539的頭獎中獎人自行選號的比例超過5成，遠高於其他遊戲。（圖／台灣彩券公司提供）
第二則是今彩539頭獎中獎彩券的包牌比例為13.9%，低於大樂透的17.4%，威力彩及雙贏彩111年所開出的頭獎中獎彩券則皆未包牌。

▲今彩539頭獎中獎彩券的包牌比例為13.9%，低於大樂透的17.4%。（圖／台灣彩券提供）
▲今彩539頭獎中獎彩券包牌比例13.9%，低於大樂透的17.4%。（圖／台灣彩券提供）
第三發現是今彩539頭獎中獎彩券採用多期投注的比例最高，達到13.4%，高於大樂透的8.7%，威力彩及雙贏彩的頭獎中獎彩券則都只投注1期。

▲今彩539頭獎中獎彩券採用多期投注的比例最高。（圖／台灣彩券提供）
▲今彩539頭獎中獎彩券採用多期投注的比例最高。（圖／台灣彩券提供）
第四，今彩539的頭獎中獎彩券平均單張購買金額為373元，為所有遊戲中最高的，其次為大樂透，平均每張投注254元，威力彩及雙贏彩的平均值則皆為每張200元。

▲今彩539的頭獎中獎彩券平均單張購買金額為373元，為所有遊戲中最高的。（圖／台灣彩券公司提供）
▲今彩539的頭獎中獎彩券平均單張購買金額為373元，為所有遊戲中最高的。（圖／台灣彩券公司提供）
第五則是今彩539的獨特買法，即同樣的號碼買3注。111年開出的今彩539頭獎中，有3張中獎彩券是1次對中3注頭獎，其中2張中獎金額即高達2400萬元，另有1張因為當期今彩539開出5注頭獎，該張彩券3注頭獎分得1440萬元。回顧整個第4屆，一張彩券同時對中3注頭獎的，共有19次。

台灣彩券表示，今彩539的頭獎單注獎金為每注800萬元，但每期設有頭獎總獎金上限2400萬元，如果某一期的頭獎注數超過3注，即改由當期所有頭獎注數均分2400萬元，因此有些民眾購買今彩539彩券時，會以同樣號碼投注3注，如果幸運對中頭獎，有機會將2400萬元全部帶回家，如果當期頭獎中獎注數超過3注時，也有機會分到更多的獎金。

由於今彩539的頭獎中獎人採用多期投注的比例最高、包牌的比例也較多，因此其頭獎彩券的平均單張購買金額達373元，為所有樂透型遊戲中最高的，但該遊戲111年所開出的371張（包含3張中3注頭獎、5張中2注頭獎）頭獎彩券當中，也有106張是只花了50元、購買1注就中頭獎，占比28.6%。因此，民眾購買彩券時，可以依自身財務狀況，量力而為，只要有買就有機會中獎，切莫過度投注，影響正常生活。

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