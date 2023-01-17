桃機春節疏運人次近百萬！2023客運預估上看2千萬

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機場公司表示，自去年10月13日國門解封以來，國際商務及旅遊需求持續增加，桃園機場逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。統計2022年營運數據，客運量為534萬人次，較2021年增加488%，約為疫情前2019年的11%；航機起降為11萬2,440架次，較2021年成長5.3%；貨運量為253萬8,768公噸，較2021年減少9.72%，相較於疫情期間疫苗醫藥及消費電子等急單貢獻出的高基期，今年全球經濟轉向，製造業去庫存周期拉長，隨著客運腹艙運能回歸，消長之下仍較疫情前（2019）相比年增16.33%。展望2023年，機場公司持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1,500萬至2,000萬人次。
桃園機場即將迎來疫情解封後首次的春節假期，機場公司於1月初即啟動整備作業，邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業服務廠商等單位商討疏運計畫擬定措施，春節疏運期間初估每日運量約5至6萬人次，後續將依據整點預報系統掌握各整點之入、出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，配合檢疫措施，協助旅客順利通關。
近期農曆春節將至加上國境解封，商務交流與海外旅遊陸續恢復，出境旅客再次湧現，其中東北亞、東南亞航線明顯復甦，也連帶使得第一航廈人潮增加較為顯著。機場公司呼籲旅客，為維護飛航安全，行動電源應攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機，目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可攜帶上機，但不允許託運。
而搭乘來自中國地區航班旅客，抵達桃園機場時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測後，再依正常流程入境；自中國啟程經港澳轉機入境的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。請旅客返台必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。