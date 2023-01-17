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刺激銷售沒招，Tesla不斷釋出利多，多國陸續加入降價潮

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Tesla可說是新聞製造公司，除車輛外先前股價與馬斯克言論都佔據新聞版面，近期Tesla最大新聞就是大降價引發車主不滿，然而除了中國其它國家也都陸續加入降價行動。

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汽車產業最會製造新聞的應該就是Tesla，每每推出新產品時都會有不少討論，儘管沒有新車但仍能佔據新聞版面，只不過大多是負面新聞，從去年至今除Tesla股價、收購Twitter和馬斯克言論外，近期最熱門的就是車價大降價。

除了Tesla在中國進行大降價外，目前已有美國、歐洲、韓國等國家也都跟進，其中Model Y Long Range目前售價為52,990美元，與先前相比降幅達20%，Model Y Performance也降價19%來到56,990美元，Model 3與Model S也有9～14%的降幅。Tesla大幅降價也引起許多才剛購買的車主不滿，有些車主表示以後不會再買Tesla，甚至還有集結抗議等行為，但相對的卻能吸引新車主加入。

Tesla於不少國家近期Model Y、Model 3與Model S都有著大幅度的降價。
Tesla於不少國家近期Model Y、Model 3與Model S都有著大幅度的降價。
雖然降價成功吸引新買家，但似乎也看見Telsa極欲刺激銷售卻無招所祭出的手段，之所以要用降價來刺激買氣，除挽救崩盤的股價，主要原因就是2022年銷售成長不如預期，另外旗下產品推出時程已久，反觀競爭對手卻不斷推陳出新，使其於美國和中國市場需求都在逐步下滑，這都導致正在建設工廠擴大產量出現供過於求的情況，迫使Tesla必須在短期內快速銷售車輛來解決問題。降價犧牲利潤只能帶來短期效益絕非長久之計，因此在被不看好的市場中如何穩定供給與成長，才是Tesla要解決的問題。

Tesla在市場需求已不如以往，只好透過降價來抬升買氣。
Tesla在市場需求已不如以往，只好透過降價來抬升買氣。

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