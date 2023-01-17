幫浪浪不如從根源救助！動物園籲：別餵食 恐損本土動物
許多人會選擇飼養寵物做伴，然而如果沒有正確的飼養觀念，不僅會對心愛的寵物造成傷害，也可能影響整個自然生態的運作。其中最常受到關注、也是當今各界持續討論的嚴肅議題，便是關於遊蕩動物的處置。
編輯中心/綜合報導
遊蕩動物，是指受到人類棄養而流浪或是被「放養」的動物，平時不受人類看管拘束，有極大自由空間行動。牠們的行動難以掌控管束，對本土生態環境而言，這些外來的遊蕩動物一旦開始繁殖，族群數量就會越來越龐大，無論對本土的野生動物或其賴以生存的自然環境，都會造成極大的威脅，甚至許多傳染性疫病防治，也因遊蕩動物的存在，而變得更為複雜。
要如何杜絕遊蕩動物對自然、甚至人類社會可能帶來的危害，有很多種作法。首先，從源頭管理是重中之重，除了對寵物繁殖買賣要有適切的管制之外，民眾若下定決心要飼養寵物，就至少要盡到最基本的照顧與不棄養責任，避免增加更多動物無家可歸的情況。飼主們也該確保寵物能夠隨時在您的照看範圍，以避免出現對其他物種的攻擊行為，產生難以即時救傷的情況。
另外，如果在路上看到無人在旁陪伴的動物，請不要主動餵食，最好能通報當地動物保護管理或救援機構進行專業處理。因為多數遊蕩動物並不是真正的「野生動物」，對於其他本土野生動物而言，牠們仍屬於外來種，因此僅有餵食卻無飼養意願，並不能根本解決遊蕩動物的問題，反而使牠們生存更加容易，增加維繫生態平衡的困難度。
無論是野生動物或遊蕩動物，都需要我們盡最大努力去保護，孰輕孰重並不能由人類擅自決定。因此，更好的做法應該是，在決定飼養寵物時，便做好照顧牠一輩子的準備，拒絕讓伴侶動物遊蕩在外，以防牠受到攻擊、或是攻擊其他動物。若是在路上看到遊蕩動物，無法辨明飼主時，比起直接給予餵食，應該盡快通報相關救援機關單位，才有可能為牠們建立更好的生活品質。（編輯：李惠婷）