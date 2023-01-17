星宇A350內裝時尚開箱　首波短程航班正式開賣

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星宇航空A350為全台唯一配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，為Airbus亞太區首架進化版A350，客艙增加4吋寬度，提供更寬敞舒適的乘坐空間。
機艙內裝設計則再度由 BMW Designworks 操刀，除延續「Home in the air」舒適如家的雅緻質感，更新增多處巧思設計，令整體奢華感大幅升級。
機艙內裝也處處充滿設計巧思，旅客一踏進機艙，首先映入眼簾的是典雅的動態迎賓飾板歡迎著每位旅人，星宇航空A350為全球首架設置動態迎賓飾板，以優雅的微暈燈光，展現樹葉緩緩萌芽到茂盛，商務艙後方牆面也設置動態飾板，模擬擺放著雅緻瓷器的家中，呼應「Home in the Air」主題。
頭等艙帶給旅客極具奢華感的個人包廂空間，大面積運用玫瑰金及菱格紋增添奢華感。每個座艙皆配有60吋全閉式拉門、專屬置物櫃及衣物櫃、Mini Bar及無線充電盤。座椅除了可呈現全平躺讓旅客好好睡上一覺，更具備Zero G體感模式，模擬人體最能放鬆的零重力姿態，並設置腰部三段式氣壓按摩，減輕長途飛行的疲勞，四向調整扶手可向前調整放下，平躺時便可享受加寬的手部空間，不過頭等艙目前暫不銷售，將於洛杉磯航線開賣後開放預訂。
商務艙座艙也具優越的質感及隱密度，每個座艙皆配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，並且同樣可以享受全平躺、Zero G及腰部三段式氣壓按摩，讓旅客在屬於自己的精巧空間中，度過最寧靜舒壓的空中時光。
星宇航空A350個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置。螢幕尺寸也追求最高境界，頭等艙32吋、商務艙24吋超大螢幕，戴上耳機跳進星宇航空的娛樂世界，身歷其境電影情節，體驗最震撼的機上視聽饗宴。
星宇航空A350即將於1月20日起飛航亞洲區域航線，該機型第二架也甫於本月9日順利交機抵台，今年四月即將啟航洛杉磯，帶著精品級的硬體設備及特選的台灣美饌，服務更多來自世界各地的旅客。