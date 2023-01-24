T1／三塔加入後獵鷹放慢節奏　劉孟竹：仍需時間取得平衡

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不過目前獵鷹打得並不是純粹的跑轟，在球季初段進行了一些洋將人選的更換後，他們找來三名身高在213公分以上的內線——德古拉、布拉和阿修羅，球隊也在球風上做出一些改變，讓進攻的比例更加平衡。
談到這一次重大的球風轉變，劉孟竹解釋說以一名總教練的角度，他必須要善用手上的可用之兵，將戰力整合到最佳的狀態，但自己和球隊也並沒有忘記擅長的跑轟球風，只是在比例上會做一些調整。
「在熱身賽的時候，我們強調的風格就是快速，那時候的洋將布朗善於傳球、投三分。後來在開季後，洋將改成了三塔，確實速度上變得比較慢一些，但我們沒有打算改變我們自己原本的風格，洋將們也都知道這一點。」
劉孟竹坦言他們有一些回合還是會要求全場的快速轉換，但確實在次數上變得比較少一些，除了是為了善用洋將的身高優勢外，球員的心態可能也是原因，「他們可能發現我們兩分球的命中率更高，所以比較依賴德古拉和布拉在籃下得分，半場Set Play時一直塞給他們。」
這樣的轉變要取得一個平衡點，需要時間來磨合調整，劉孟竹表示阿修羅和德古拉來得比較早，他們很願意跑起來，配合球隊轉換。而布拉則已經習慣半場以他為主的低位進攻體系，要融入球隊確實需要更多比賽配合和溝通。
「每次球隊會議時，我都有告訴獵鷹球員：『不要忘記你們自己的武器是什麼，你們要打轉換、要投籃』，洋將也要跟進去拖車上籃或抓二波籃板，我們節奏應該要更快一點。但本土還再適應，畢竟我們主陣容不像其他強隊配合了那麼久，都知道在這個體系中要做什麼。」
臺南台鋼獵鷹在T1聯盟的前15場比賽打出理想成績，球隊目前8勝7敗排名聯盟第3，勝場數已超前一個賽季，球隊戰力的成長有目共睹。目前他們團隊場均得104.9分、籃板49.1個，都為全聯盟第一；34.8%的團隊三分球命中率，則為聯盟第二。
以《ESPN》計算節奏的公式來看，獵鷹目前的節奏為97.3，以2022-23賽季的NBA 30支球隊來看，這樣的數字大概屬於後段班，與該聯盟節奏倒數第4慢的多倫多暴龍一樣。