逆風上架？網購螺螄粉只有「這款」還在　平台回應了

日前由台南市議員李宗霖爆料，有一款中國「螺螄粉」在包裝上印著「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」的標語，被指稱明顯帶有統戰意味，此舉讓螺螄粉再次掀起討論，經濟部國際貿易局昨(16)日強調，目前並未開放中國製「螺螄粉」進口，坊間出現螺螄粉販售，已涉及違反進出口等有關法令，已通知通路下架。《NOWnews今日新聞》今(17)實際在台灣兩大型的購物平台momo和PChome 24h上搜尋「螺螄粉」，的確多數都已經下架，或是已經無法下單，顯示為「缺貨」狀況，但其中有一款名為「老四川螺螄風味粉」卻還在平台上販售，難不成是公然要跟政府唱反調？其實是因為這家廠商是「台灣品牌」，當然就沒有下架問題。
記者周淑萍/綜合報導
momo和PChome 24h兩大購物平台表示，在接獲通知後，已經於第一時間檢視平台上的螺螄粉相關產品，多數都已經下架了，且網購平台的後台數據顯示，螺螄粉的口味算是較為小眾的商品，在平台上非熱門品項，品項數不多，購買的人也相對少。而目前平台上還有在販售的「老四川螺螄風味粉」，根據網購業者表示，老四川為「台灣品牌」，這次要求下的為「中國製」螺螄粉，因此「老四川螺螄風味粉」還可以繼續販售。
另一家網購平台蝦皮購物，目前檢視平台上依舊有不少賣家還在販售螺螄粉相關商品，目前《NOWnews今日新聞》還未取得官方回應。