新北新地標、網紅熱門打卡點 中央氣象局新北園區落成
由新北市政府新工處代辦的中央氣象局新北園區，今（17）日舉辦完工啟用典禮，新北市長侯友宜與交通部中央氣象局長鄭明典一同出席，並在中央氣象局檢測中心啟用後，與現場來賓一同於現場施放高空氣球，觀測高空氣象，也歡迎新北市以及全國民眾，在這開放式、熱門打卡景點的園區參觀、走走，了解新北的氣象觀測與園區生態永續之美。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，中央氣象局新北園區正式落成，這是中央跟地方攜手合作，建構最現代的氣象儀器校正中心，能夠從地面、高空觀測站預知氣候的變化，這裡面有全國最大的風洞實驗室，建築物搭配345片耐候節能鋼板，可以大幅降低輻射，也同時能夠調整風、雨、溫溼度，是一個非常符合氣候變遷改變，展現最現代氣象不一樣的園區。
鄭明典表示，新北氣象站肩負大臺北地區劇烈天氣的守視與通報，主要進行24小時地面氣象觀測，以及每天的高空氣球施放，蒐集高空氣象資訊作業，提供一年365天24小時不間斷的地面及高空觀測作業；因為是北臺灣唯一的高空氣象觀測站，對臺灣地區氣象資料的蒐集具有重要地位，也對航空飛行安全有助益，可以提升和延長天氣預報準確度。
新北市政府工務局長祝惠美指出，完工後臺北氣象站將更能因應極端氣候觀測，帶來準確且即時的氣象資訊，以保護民眾生命財產安全；另外為了讓一般大眾也能欣賞氣象站特殊的建築，將路口旁綠地闢建成公園，讓民眾前往欣賞之餘還可享有休憩空間，同時特別精心設置一處打卡平台，供民眾拍照留念。
新北市政府新工處說明，氣象站特殊造型的外觀，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌，藉由氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，將量體透過如地球表層的自然曲線概念緊緊連結，兼顧空間使用性及氣象站建築獨特的氛圍。