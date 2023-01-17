避免一試定終身！國教盟籲申請、考試入學擇優分發

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國教盟指出，目前的大學考招制度浪費大量的國家教育資源，也浪費青年的青春與國家人力資源，要解決這個問題，就要使學生適得其所，各校系也要能預期招到學生的能力組合。另一個嚴重的問題是大學申請所採計的科目越來越少，今年已掉到有217個科系只採計一科。
採計科目的嚴重下修，必然會影響高中的正常教學，造成學習力的嚴重弱化；另一個引發的問題是吸引了許多技職學生來申請普通大學，更造成技職教育的邊緣化，嚴重影響產業所需人才的養成，加重國家人力資源的錯置。
國教盟表示，除了採計科目數之外，因為已改為選考，自然科的同學不用考社會，所以社會科考選修內容並不會影響自然科學生的權益；同樣的，自然科考選修內容也不會影響社會科學生的權益，若自然與社會能加考選修內容，並會有助於人才的多樣化，也更能適合各大學所需。
國教盟提出6點訴求，擴大可選填志願數，但限制通過一階篩選的志願個數，以消除賭局中的不確定性，使校系及學生都更有效配對，都更能預期及控制他們的目標；篩選改採各科依權重比率計算的方式，避免因不同順序的篩選科目造成科目專長的不可控問題。
考生可保留申請入學的錄取資格，在參加分科測驗後，申請入學與考試入學擇優分發；前階段名額有缺額時，前階段中的備取生自動替補，以消除對賭的不確定因素。以及恢復分科測驗中的國文及英文，提前施行恢復數乙，以解決一試定終身的問題；大學申請採計科目下限上調到至少3科；學測自然與社會加考選修內容。