購火山布雷系統　藍委嗆蔡政府：讓年輕人當拆彈少年團？

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鄭麗文今在臉書發文表示，火山反戰車布雷系統的功能主要是在戰時可發揮快速布雷效果， 阻遲敵進犯，雖是戰時的利器，但14套火山布雷系統能在10分鐘內布下1萬3440顆地雷。她質疑，「就算是重型車輛經過也可能會引爆地雷， 這套系統會不會將在未來成為台灣人民的惡夢？」
鄭麗文提到，當年金門為了要防堵共軍上岸，金門許多海岸跟農田布滿了「隱形殺手」地雷，事後花了將近20年的時間才將地雷清除乾淨，如今又要採購布雷系統這樣的殺傷性武器，民進黨是想要再次將無雷家園變成地雷家園、禍延子孫？誤踩地雷可能受傷截肢非常危險，難道沙灘的美景要從我們孩子回憶中消失？
鄭麗文指出，從兵役延長一年拍板定案、到採購火山反戰車布雷系統，「蔡政府無疑是在告訴全台人民我們正身處在水深火熱之中」，再加上共軍從去年8月到12月，已有661艘次共艦擾台，共機越過海峽中線的次數更是數不清。
最後，鄭麗文說，兩岸關係已如此緊張，就連美國智庫戰略與國際中心公布最新台海兵棋推演結果，假設台海戰爭在2026年爆發，解放軍將會失敗，但台美日也只是在損失慘重的狀況下獲得勝利，媒體以「慘勝」兩字形容，而蔡政府會不會只看見「勝」字，而忘了前面還有個「慘」？