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5+2產業創新計畫乏善可陳？國發會細數成果稱轉骨成功

▲針對近日有媒體社論稱5+2產業創新計畫推動成效乏善可陳，國家發展委員會今（17）日一一盤點過去幾年的政策推動成果，並稱產業轉型升級有成、轉骨成功。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對近日有媒體社論稱5+2產業創新計畫推動成效乏善可陳，國家發展委員會今（17）日一一盤點過去幾年的政策推動成果，並稱產業轉型升級有成、轉骨成功。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

針對近日有媒體社論稱5+2產業創新計畫推動成效乏善可陳，國家發展委員會今（17）日一一盤點過去幾年的政策推動成果，像是「亞洲矽谷」政策帶動台灣物聯網產值於2018年首度突破兆元、2022年產值更可望突破2兆元等，並稱產業轉型升級有成、轉骨成功，未來也將持續推動5+2產業創新計畫2.0、六大核心戰略產業計畫等政策，讓台灣經濟與產業穩健前行。

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有媒體日前以「蔡政府產業總體檢 乏善可陳」為題，指出5+2創新產業推動不力，在媒體方面早已銷聲匿跡，對此，國發會今日稍早回應，近年來台灣產業面對美中貿易科技戰，以及Covid-19供應鏈變局，多次有亮眼表現，顯見過去幾年的政策推動成果豐碩，「使產業轉型升級有成、轉骨成功，成為國際供應鏈中重要的角色。」

首先，對於「亞洲矽谷」政策，國發會解釋，並非如媒體所言選定某地做為發展基地，而是體現矽谷精神，從資金、人才、法規等面向，健全創新創業生態系。近年推動成果包含已產生Gogoro等數家新創獨角獸，國發基金匡列50億元辦理創業天使投資方案，累積投資215家新創，

國發會說，「亞洲矽谷」帶動台灣物聯網產值於2018年首度突破兆元、2022年產值更可望突破2兆元，並吸引Google、微軟、亞馬遜AWS、思科等國際數位巨擘在台投入研發，以及發展出249案智慧城鄉應用、促成88案輸出國際。

而近年政府致力推動工業4.0，台灣機械產業產值自2017年起已突破兆元，並加強推動工具機數控技術、中小企業建置智慧機上盒（SMB），以及產業聚落供應鏈數位串流暨導入AI應用等。在綠能科技部分，國發會提到，太陽光電迄今已完工併聯9157MW、離岸風電已併聯568MW，預計至2015年可吸引離岸風電及光電投資達兆元。

至於生技產業，國發會指出，在COVID-19疫情的推波助瀾下，於2020年市值突破兆元大關。除了上述量化數據外，國發會表示，許多國際業者來台加碼投資及合作，使得台灣在國際供應鏈上佔據更重要的地位。

國發會接續說道，5+2產業推動迄今，相關成效已然陸續展現，也為台灣經濟轉型與產業發展注入了成長動能，未來，政府將持續推動5+2產業創新計畫2.0、六大核心戰略產業計畫等政策，並持續協助產業市場資金需求、人才招募及技術合作等需求，讓台灣經濟與產業穩健前行，並成為全球不可或缺的關鍵性力量。

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