民調兩岸關係落後郭董？侯友宜：把握現階段做好自己角色
新北市長侯友宜今（17）日下午出席與廣達文教基金會合作、簽署「運算思維與程式語言五年教育合作計畫」MOU記者會，對於媒體最新2024總統民調領先其他可能人選，但在處理兩岸問題支持度上卻名列第三，落後鴻海集團創辦人郭台銘，甚至也在副總統、民進黨主席賴清德之後，侯友宜對此仍重申現在是「新北市市長的角色」，把握現階段的工作本分，努力做好自己的角色。
記者吳嘉億／新北報導
根據TVBS最新民調指出，國民黨若由侯友宜參選，領先民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲。侯友宜對此回應，指出目前最主要工作還是在新北市市長的「角色」；強調新北市有2030新願景工程還在推動當中，像過年這段期間，很多的弱勢族群與需要照顧的人，都必須要讓他們過個好年，各項市政工作非常繁瑣，要全心全力，為新北市政工作努力，讓新北市建設能被看見。
從民調資料在賴清德、郭台銘、侯友宜、朱立倫、柯文哲等2024總統可能人選中，郭台銘的支持度達到30%，賴清德為17%，侯友宜則以11%名列第三，對此媒體記者問侯友宜是否要加強兩岸問題？侯友宜還是以「現在是新北市市長」的角色回應，要讓新北市有更長足的進步，把握現階段他的工作本分，努力地做好自己的角色。