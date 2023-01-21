妓女、情婦、公主！殺夫後靠英王脫罪　蛇蠍美人瑪格麗特

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小時候瑪格麗特的工作之一，是幫忙父母照看年幼的弟弟，不幸的是，有一天4歲的弟弟因為玩耍而跑到街上，結果被疾駛而來的車撞死，父母經歷喪子之痛之餘，並沒有考慮到瑪格麗特同樣也深受打擊，反而將所有的錯都怪在她身上，一怒之下送她去了修道院，從此不聞不問。更慘的是，瑪格麗特在修道院裡，還得聽修女一天到晚用說教式的語氣，灌輸她一些責己的思想，讓她真的相信，弟弟會死真的是她害的，她必須一直懺悔自己的罪過。
在修道院待到滿15歲，修女們便安排她去一戶大戶人家當女傭、自力更生，不過做不到1年，瑪格麗特就因意外懷孕被掃地出門，關於孩子的爸是誰，始終沒有個明確的說法，有人說對方是個英國貴族，因為雙方社會地位太懸殊，才會對瑪格麗特始亂終棄；也有人說孩子的爸爸其實是當地一個窮困潦倒的藝術大學生，根本沒能力照顧瑪格麗特母子。無奈之下，瑪格麗特的孩子出生後就被送到法國中部的農場，由別人收養，而她則須設法賺錢養活自己。
無家可歸、又無一技之長，瑪格麗特唯一有的便是美貌，於是她淪落風塵，成為1名低等交際花，不過後來在機緣巧合下，1位經營高等妓院的德納特夫人（Denant）發現，瑪格麗特不只外貌出眾，還有其他妓女身上所沒有的貴族氣質，才華和智商也不在話下，便決心開始訓練她，成為1名高級妓女，而瑪格麗特也確實沒讓德納特夫人失望，周旋在各國上流人士之間，各種有錢有勢的男人都拜倒在她的石榴裙下。
1907年，瑪格麗特遇到第1個讓她稍微定下來的男人，1個40歲、富有的有婦之夫梅勒（Andre Meller），梅勒給瑪格麗特買了房子，作為回報，瑪格麗特也開始使用對方的姓氏，成為對方的情婦，2人的地下關係一直持續到1910年代中期。不過，瑪格麗特釣到的魚不會只有這種等級，否則她就不會成為歷史上有名的一代妖姬了，果然在1917年，瑪格麗特就結識了還是威爾斯親王的愛德華王子，也就是後來的英國國王愛德華八世。
當時的愛德華只有23歲，比瑪格麗特小4歲，男女經驗又遠不及瑪格麗特豐富，很快就被這個女人迷得團團轉，在瑪格麗特做他情婦的1年多裡，愛德華經常給她寫信，該說、不該說的話，都講給瑪格麗特聽，卻也為日後埋下隱患，因為此時的瑪格麗特，已經知道如何把與權貴男子的關係當成一門生意來做。
1919年，瑪格麗特有了一段短暫合法的婚姻，雖然只維持了6個月就草草收場，但聰明的瑪格麗特已經掌握到「戀愛期間收禮物、分手後收鉅額安家費」的生意手腕，有車、有房、自己養馬、還請傭人，年少時的貧困生活早已被拋到腦後。直到1921年，瑪格麗特又遇上了真正改變她生命的男人，來自埃及的貴族阿里（Ali Kamel Fahmy Bey）。
雖然阿里並不算真正定義上的王子，但因為身份尊貴，在英國和法國常被稱為「法赫米王子」，他與瑪格麗特在一場商業派對上認識，雖然2人差了10歲，但瑪格麗特的風采讓阿里為之傾倒，交往沒多久就向瑪格麗特求婚。對於瑪格麗特來說，無論婚姻成功與否，這又是一個讓她名利雙收、繼續享受上流社會榮華的好機會，因此便答應了下來，而她也成為別人口中的法赫米公主（Princess Fahmy，也有稱為親王夫人）。
不過，婚後的阿里與瑪格麗特，終究因為性格和生長背景差異，頻頻產生摩擦。首先，阿里是穆斯林，觀念相當保守，雖然婚前他曾答應瑪格麗特，可以讓她繼續穿西方服飾、在確定彼此不合時有權提出離婚，但後來阿里不僅取消了有關自由離婚的約定，還為自己增加了一條「納妾條款」。開放且精明的瑪格麗特，自然不願任由阿里擺布，也拒絕做個順從、聽話的妻子，2人之間本來愛的基礎就不夠，隨後更演變成對彼此的憎惡，朋友原本以為瑪格麗特應該又會像之前一樣，設法跟對方拿一大筆分手費後走人，但接下來事情的發展卻完全出人意料。
1923年7月9日，瑪格麗特與阿里去倫敦看歌劇《風流寡婦》的表演，看完表演回酒店後，2人又爆發激烈衝突，10日凌晨2點，瑪格麗特用自己藏在枕頭下的手槍，近距離朝阿里的頭和背部射了3槍，阿里被緊急送醫後，搶救無效死亡，瑪格麗特作為現行犯，也被當場抓了起來，當時人們都認為，人證物證都在，瑪格麗特輕則終生監禁，重則被判死刑，結果這次，瑪格麗特竟然運用多年前與愛德華八世的情史，成功為自己脫罪。
根據後來流傳的八卦消息，瑪格麗特很有可能是故意選在倫敦行兇，因為她仍保留當年與愛德華八世交往時的所有信件，裡面有大量英國王室不希望被曝光的訊息，所以為了不讓這些信被公開，英國王室動用了一切關係，又與法官達成協議，要求庭審時不能提起瑪格麗特的過去，更不能提到愛德華八世。瑪格麗特也沒閒著，她請了2個厲害的律師，把阿里描述成1個邪惡又有種族歧視的男人，成功將自己塑造成家暴受害者的形象，她之所以會殺害丈夫完全是出於自衛。
在眾人的瞠目結舌中，瑪格麗特被無罪釋放，回到巴黎繼續過她紙醉金迷的生活，直到80歲去世。對於她充滿爭議的一生，後世只能品味，但難以論斷她究竟是不是個壞女人，畢竟年少時的不幸、父母的拋棄，讓她對人性有了深刻的認知，也明白必須時刻為自己留後路；而後也在一段段露水姻緣中，學到如何利用男人的多情，讓自己在愛情遊戲中獲利的同時，卻又保持冷靜克制。
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